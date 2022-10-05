"Там происходит ужасное": сотрудники Запорожской АЭС опасаются похищений и пыток

По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, есть данные о пытках местных жителей в разных частях города, включая отделение полиции и подвалы. Люди, которым удалось выжить, говорят о пытках током, избиениях, изнасилованиях и расстрелах.

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Сотрудники Запорожской АЭС рассказали, что опасаются похищений и возможных пыток со стороны российских войск, оккупировавших АЭС и город Энергодар. Об этом сообщает Sky News.

Журналисты ссылаются на официальных лиц Украины, которые утверждают, что россияне посредством избиений и оскорблений пытались запугать персонал, чтобы заставить ЗАЭС работать, а также применяли карательные меры в отношении сторонников Киева.

По данным мэра Энергодара Дмитрия Орлова, больше 1000 человек, в т.ч. сотрудников АЭС, были похищены из города. Около 100-200 человек все еще остаются в плену у российских войск.

Орлов говорит, что есть данные о пытках жителей Энергодара в разных частях города, включая отделение полиции и подвалы.

По его словам, там происходят ужасные вещи, люди, которым удалось выжить, говорят о пытках током, избиениях, изнасилованиях и расстрелах.

В конце прошлой недели генерального директора завода Игоря Мурашова похитили и заставили сделать ложные заявления на камеру о том, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска, что он шпион и у него контракт с украинскими спецслужбами.

Напомним, что РФ пытается передать Запорожскую АЭС в собственность "Росатома". Гендиректора ЗАЭС похитили, вероятно, для того, чтобы заставить принять условия РФ и полностью захватить атомный объект.

Ранее Фокус сообщал, что в США не видят признаков того, что Россия готовит ядерный удар в Украине, несмотря на всю ядерную риторику Москвы. Такое заявление сделала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.