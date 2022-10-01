ВС РФ похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, — Энергоатом

Автомобиль мужчины силой остановили, а его увезли с завязанными глазами в неизвестном направлении. В данный момент о местонахождении и судьбе Мурашова ничего не известно.

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Российские военные задержали генерального директора Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре Игоря Мурашова, они вывезли его в неизвестном направлении. Об этом сообщил президент энергетической компании "Энергоатом" Петр Котин.

Он рассказал, что в пятницу 30 сентября около 16:00 Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от ЗАЭС. Его автомобиль остановили и силой задержали. Мужчину с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении, в данный момент о его местонахождении и судьбе ничего не известно.

"Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом — он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", — сказал Котин.

Президент "Энергоатома" потребовал от российских военных и сотрудников Росатома, которые находятся на ЗАЭС, прекратить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персоналу станции, а также немедленно освободить Игоря Мурашова и вернуть его к исполнению своих обязанностей.

Петр Котин также обратился к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и руководителю всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) Тому Митчеллу с просьбой посодействовать освобождению гендиректора ЗАЭС и вернуть его к работе.

Напомним, 27 сентября Генштаб сообщал, что сотрудники ЗАЭС не желают сотрудничать с российскими оккупантами и пытаются выехать. По информации командования, ситуация на атомном объекте остается напряженной.

26 сентября Рафаэль Гросси заявил о старте переговоров о создании ядерной безопасности в районе ЗАЭС. По его словам, сейчас в приоритете обеспечение безопасности ядерных объектов Украины.