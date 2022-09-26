Россия должна вывести войска: МАГАТЭ начало переговоры о создании зоны безопасности на ЗАЭС

По словам руководителя агентства Рафаэля Гросси, сейчас в приоритете обеспечение безопасности ядерных объектов Украины.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о старте переговоров, на которых обсуждают создание зоны ядерной безопасности в районе Запорожской АЭС.

"Работа по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины остается приоритетом", — отметил Гросси.

По его словам, создание зоны поддерживают США и Евросоюз, переговоры проходят в рамках 66-й ежегодной сессии МАГАТЭ.

Как сообщалось, 6 сентября Совет безопасности ООН обсудил ситуацию на Запорожской атомной станции. Заседание Совбеза прошло по инициативе России, которая обвиняет Украину в обстрелах АЭС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости создания демилитаризованной зоны вокруг АЭС. А глава МАГАТЭ подчеркнул, что во время визита в оккупированный Энергодар лично убедился в умышленных ударах по станции.

Ранее МАГАТЭ отчиталось о визите на Запорожскую АЭС. Специалисты миссии настаивают на создании зоны ядерной безопасности возле ЗАЭС. Они отметили, что это первый в истории случай боевых действий на объектах крупной атомной электростанции.

Напомним, ночью 21 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив оборудование, из-за чего аварийно отключился энергоблок №6.