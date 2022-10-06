"Удалось добиться прогресса в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС", — глава МАГАТЭ

Рафаэль Гросси подчеркнул, что, несмотря на заявления России, станция была и остается украинской собственностью.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС остается украинской, несмотря на заявления России о том, что станция перешла под ее контроль, передает Reuters.

"Это вопрос, который имеет отношение к международному праву, — сказал Гросси во время брифинга после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. — Конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским".

Помимо этого глава МАГАТЭ отметил, что удалось добиться прогресса в рассмотрении его предложения о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции, однако подробностей не рассказал.

По его словам, наблюдательная миссия агентства на Запорожской АЭС увеличится вдвое: там постоянно буду находиться не два человека, как сейчас, а четыре.

Рафаэль Гросси сказал также. что планирует посетить Москву, где он намерен обсудить вопросы ядерной безопасности на ЗАЭС, а затем вновь приедет в Киев, сообщает Суспільне.

"Я договорился с президентом Зеленским, что доложу ему о двух вещах, которые обсужу в России: ситуация на станции и установление в целом безопасности. Я рассчитываю также, что вернусь в Запорожье снова, если смогу", — отметил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 5 октября подписал указ, которым объявил Запорожскую АЭС российской собственностью.

Теперь оккупанты заставляют сотрудников станции переходить на работу в "Росатом", так как не могут обеспечить станцию своим персоналом: на подготовку кадров уйдет несколько лет. По данным СМИ, именно с этим было связано недавнее похищение генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Оккупанты пытались склонить его на свою сторону, однако получили отказ.