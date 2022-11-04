"Полны решимости": в G7 отреагировали на ракетный террор РФ в Украине

Представители "Большой семерки" назвали обстрелы украинской гражданской инфраструктуры военными преступлениями и пообещали притянуть Россию к ответственности.

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Министры иностранных дел стран G7 во главе с Верховным представителем Европейского союза Жозепом Боррелем призвали Российскую Федерацию прекратить террор гражданского населения Украины, а также вывести свои войска с украинских территорий. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального министерства иностранных дел Германии.

Представители G7 осудили ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Подобные действия со стороны России были определены как военные преступления. В сообщении также подтверждается, что в терроре мирного населения Украины задействованы иранские дроны-камикадзе.

Министры отреагировали на шантаж со стороны Российской Федерации, предупредив Кремль о последствиях использования ядерного, биологического или химического оружия в Украине. Кроме того были отвергнуты предупреждения министра обороны РФ Сергея Шойгу о ядерной угрозе со стороны Украины в виде так называемой "грязной бомбы".

"Инспекции Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что эти обвинения беспочвенны, и мы благодарим Украину за ее прозрачность", — говорится в пресс-релизе.

Европейские политики сообщили, что продолжат вводить экономические ограничения по отношению к Российской Федерации и ее союзникам. Министры отметили, что Иран уже ощутил экономические последствия от поставок России дронов-камикадзе.

Представители G7 также сообщили, что готовы помочь Украине восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру. С этой целью был разработан специальный координационный механизм.

"Мы приветствуем мужество и стойкость украинского народа перед лицом неспровоцированной агрессии России, и мы полны решимости помочь Украине удовлетворить ее потребности в подготовке к зиме", — говорится в заявлении.

Отметим, что ранее страны G7 осудили Российскую Федерацию за захват Запорожской атомной электростанции, а также за похищение и осуществление давления на персонал АЭС.

Также Фокус писал о том, что страны "Большой семерки" продолжат оказывать поддержку Украине даже после окончания боевых действий на ее территории.