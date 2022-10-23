"Понимают только язык силы": G7 призвала вернуть ЗАЭС под контроль Украины, Ермак отреагировал

Страны Большой семерки осудили похищение страной-агрессором руководства Запорожской атомной электростанции. Глава Офиса президента Украины отметил, что заявления G7 важны, но нужно больше решимости, чтобы победить врага.

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Страны Большой семерки осудили повторное похищение российскими военными руководства и персонала Запорожской АЭС. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме этого G7 призвали незамедлительно вернуть ЗАЭС под контроль Украины.

"Мы осуждаем повторное похищение Россией руководства и персонала Запорожской атомной электростанции. Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу — Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки опрометчиво и опасно передать ЗАЭС под российское управление, что может еще больше поставить под угрозу ее безопасную и надежную работу", — говорится в заявлении Большой семерки.

На призыв G7 у себя в соцсетях отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он назвал заявление Большой семерки важным, но при этом отметил, что Россия понимает лишь язык силы.

"Это важно, но пещерные люди понимают исключительно язык силы", –– в частности, подчеркнул глава ОП.

По словам политика, война в Украине показывает, что захватчики отступают только под давлением украинских войск, а экономика России рушится благодаря системным санкциям.

[ + – ] Андрей Ермак: "Пещерные люди понимают исключительно язык силы" Фото: Офис президента

Андрей Ермак считает, что для того, чтобы справиться с врагом, нужно больше решимости.

"С террористами по-другому не работает", –– резюмировал он.

Напомним, страны G7 заявили, что готовы поддерживать Украину и после войны. Большая семерка обязалась продолжать обеспечивать неотложные потребности Украины в военной технике и потребовала, чтобы Россия полностью вывела все свои войска и военную технику из Украины, включая аннексированный в 2014 году Крым.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал страны Большой семерки сплотиться ради предотвращения применения Россией ядерного оружия против Украины.