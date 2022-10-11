Лидеры G7 не должны допустить ядерного удара РФ по Украине, — премьер Японии

Странам "Большой семерки" необходимо работать вместе для предотвращения ядерной агрессии со стороны Кремля, заявил глава японского правительства Фумио Кисида на саммите.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал страны "Большой семерки" сплотиться ради предотвращения применения Россией ядерного оружия против Украины. Об этом глава японского правительства заявил в ходе онлайн-саммита лидеров G7 во вторник, 11 октября, пишет издание Kyodo News.

"Лидеры стран "Большой семерки" должны "работать вместе", чтобы предотвратить применение Россией ядерного оружия против Украины, заявил во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида", — говорится в публикации СМИ.

По итогам сегодняшнего саммита G7 Кисида сообщил журналистам, что страны "Большой семерки" подтвердили, что полномасштабной агрессии РФ против Украины "не может быть оправданий", а также подтвердили намерение сотрудничать в борьбе с атаками Москвы в отношении Киева.

Издание отметило, что Кисида принял участие в саммите спустя несколько дней после того, как Япония возобновила работу своего посольства в Киеве в минувшую среду после семимесячного перерыва, вызванного полномасштабным вторжением войск РФ. Ранее подобные шаги предприняли остальные шесть стран "Большой семерки" — Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и США.

Напомним, на сегодняшнем саммите перед лидерами "Большой семерки" также выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства обратился к своим коллегам с просьбой усилить ПВО Украины, ужесточить санкции в отношении России и обеспечить мониторинговую миссию на украинско-белорусской границе для предотвращения эскалации.

Ранее мы писали, что Япония выслала российского посла Михаила Галузина в ответ на то, как в российском Владивостоке японского дипломата Тацунори Мотоки допросили по подозрению в шпионаже и применили к нему насилие.

Фокус также анализировал, может ли президент РФ Владимир Путин решиться на применение ядерного оружия против Украины.