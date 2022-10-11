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Военный Фокус Российско-украинская война

Лидеры G7 не должны допустить ядерного удара РФ по Украине, — премьер Японии

Фумио Кисида, премьер японии Фумио Кисида, Фумио Кисида япония, Фумио Кисида премьер японии
Фото: РИА Новости | Премьер Японии предупредил об опасности ядерного удара РФ по Украине

Странам "Большой семерки" необходимо работать вместе для предотвращения ядерной агрессии со стороны Кремля, заявил глава японского правительства Фумио Кисида на саммите.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал страны "Большой семерки" сплотиться ради предотвращения применения Россией ядерного оружия против Украины. Об этом глава японского правительства заявил в ходе онлайн-саммита лидеров G7 во вторник, 11 октября, пишет издание Kyodo News.

"Лидеры стран "Большой семерки" должны "работать вместе", чтобы предотвратить применение Россией ядерного оружия против Украины, заявил во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида", — говорится в публикации СМИ.

По итогам сегодняшнего саммита G7 Кисида сообщил журналистам, что страны "Большой семерки" подтвердили, что полномасштабной агрессии РФ против Украины "не может быть оправданий", а также подтвердили намерение сотрудничать в борьбе с атаками Москвы в отношении Киева.

Издание отметило, что Кисида принял участие в саммите спустя несколько дней после того, как Япония возобновила работу своего посольства в Киеве в минувшую среду после семимесячного перерыва, вызванного полномасштабным вторжением войск РФ. Ранее подобные шаги предприняли остальные шесть стран "Большой семерки" — Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и США.

Напомним, на сегодняшнем саммите перед лидерами "Большой семерки" также выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства обратился к своим коллегам с просьбой усилить ПВО Украины, ужесточить санкции в отношении России и обеспечить мониторинговую миссию на украинско-белорусской границе для предотвращения эскалации.

Ранее мы писали, что Япония выслала российского посла Михаила Галузина в ответ на то, как в российском Владивостоке японского дипломата Тацунори Мотоки допросили по подозрению в шпионаже и применили к нему насилие.

Фокус также анализировал, может ли президент РФ Владимир Путин решиться на применение ядерного оружия против Украины.