Лідери G7 не повинні допустити ядерного удару РФ по Україні, — прем'єр Японії

Країнам "Великої сімки" необхідно працювати разом для запобігання ядерній агресії з боку Кремля, заявив глава японського уряду Фуміо Кісіда на саміті.

Related video

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав країни "Великої сімки" згуртуватися задля запобігання застосуванню Росією ядерної зброї проти України. Про це глава японського уряду заявив у ході онлайн-саміту лідерів G7 у вівторок, 11 жовтня, пише видання Kyodo News.

"Лідери країн "Великої сімки" мають "працювати разом", щоб запобігти застосуванню Росією ядерної зброї проти України, заявив у вівторок прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда", — йдеться в публікації ЗМІ.

За підсумками сьогоднішнього саміту G7 Кісіда повідомив журналістам, що країни "Великої сімки" підтвердили, що повномасштабній агресії РФ проти України "не може бути виправдань", а також підтвердили намір співпрацювати в боротьбі з атаками Москви щодо Києва.

Видання зазначило, що Кісіда взяв участь у саміті через кілька днів після того, як Японія відновила роботу свого посольства в Києві минулої середи після семимісячної перерви, спричиненої повномасштабним вторгненням військ РФ. Раніше подібні кроки зробили решта шести країн "Великої сімки" — Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та США.

Нагадаємо, на сьогоднішньому саміті перед лідерами "Великої сімки" також виступив і президент України Володимир Зеленський. Глава держави звернувся до своїх колег із проханням посилити ППО України, санкції щодо Росії та забезпечити моніторингову місію на українсько-білоруському кордоні для запобігання ескалації.

Раніше ми писали, що Японія вислала російського посла Михайла Галузіна у відповідь на те, як у російському Владивостоці японського дипломата Тацунорі Мотокі допитали за підозрою в шпигунстві та застосували до нього насильство.

Фокус також аналізував, чи може президент РФ Володимир Путін зважитися на застосування ядерної зброї проти України.