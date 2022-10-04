Японія висилає російського консула з країни: названо причину

Михайло Галузін став у Японії персоною нон грата після того, як у Владивостоці японського дипломата Тацунорі Мотокі допитали за підозрою у шпигунстві та застосували до нього фізичну силу.

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Міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі вимагає від російського консула протягом шести днів залишити територію країни. Про це повідомляє Kyodo.

Так Михайло Галузін стає в Країні сходу сонця персоною нон грата.

Рішення головного дипломата Японії пов'язане з допитом і подальшою висилкою японського консула у Владивостоці (РФ). Цей інцидент стався у вересні.

За словами Есімаса Хаясі, у Владивостоці з японським консулом обійшлися дуже брутально. Тацунорі Мотокі зав'язали очі та застосовували до нього фізичну силу. Також консулу обмежили свободу пересування. Дипломат допитували майже три години, після чого вислали.

"Хоча, він не робив нічого протиправного", — зауважив Хаясі.

Він наголосив, що така поведінка — це порушення РФ норм міжнародного права.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін "забрав" у Японії титул країни сходу сонця. Російський лідер заявив, що найсхідніший регіон світу — Камчатка, тому країною сходу сонця потрібно називати РФ.

Фокус також писав, що в Японії почали прибивати ляльок з обличчям Путіна у храмах, щоб накласти на нього прокляття. Після 10 знайдених ляльок поліцейські стверджують, що подібна тенденція може охопити інші міста. За їхніми словами, так місцеві жителі виявляють своє ставлення до російського президента.