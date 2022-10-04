Япония высылает российского консула из страны: названа причина

Михаил Галузин стал в Японии персоной нон грата после того, как во Владивостоке японского дипломата Тацунори Мотоки допросили по подозрению в шпионаже и применили к нему физическую силу.

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Министр иностранных дел Японии Есимас Хаяси потребовал от российского консула в течение шести дней покинуть территорию страны. Об этом сообщает Kyodo.

Таким образом Михаил Галузин стает в Стране восходящего солнца персонной нон грата.

Решение главного дипломата Японии связанно с допросом и последующей высылкой японского консула во Владивостоке (РФ). Этот инцидент произошел в сентябре.

По словам Есимаса Хаяси, во Владивостоке с японским консулом обошлись очень грубо. Тацунори Мотоки завязали глаза и применяли к нему физическую силу. Также консулу ограничили свободу передвижения. Дипломата допрашивали около трех часов, после чего выслали.

"Хотя, он не совершал ничего противоправного", – заметил Хаяси.

Он подчеркнул, что такое поведение – это нарушение РФ норм международного права.

Напомним, президент России Владимир Путин "отобрал" у Японии титул страны восходящего солнца. Российский лидер заявил, что самый восточный регион мира — это Камчатка, поэтому страной солнца, которое восходит, нужно называть РФ.

Фокус также писал, что в Японии начали прибивать кукол с лицом Путина в храмах, чтобы наложить на него проклятие. После 10 найденных кукол полицейские утверждают, что подобная тенденция может охватить и другие города. По их словам, так местные жители проявляют свое отношение к российскому президенту.