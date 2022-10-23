"Розуміють лише мову сили": G7 закликала повернути ЗАЕС під контроль України, Єрмак відреагував

Країни Великої сімки засудили викрадення країною-агресором керівництва Запорізької атомної електростанції. Глава Офісу президента України зазначив, що заяви G7 важливі, але потрібно більше рішучості, щоб перемогти ворога.

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Країни Великої сімки засудили повторне викрадення російськими військовими керівництва та персоналу Запорізької АЕС. Про це повідомляє агентство Reuters.

Крім цього, G7 закликали негайно повернути ЗАЕС під контроль України.

"Ми засуджуємо повторне викрадення Росією керівництва та персоналу Запорізької атомної електростанції. Ми закликаємо Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику — Україні, вивести весь російський персонал з об'єкта і припинити будь-які спроби необачно і небезпечно передати ЗА ще більше поставити під загрозу її безпечну та надійну роботу", — йдеться у заяві Великої сімки.

На заклик G7 у себе у соцмережах відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він назвав заяву Великої сімки важливою, але зазначив, що Росія розуміє лише мову сили.

"Це важливо, але печерні люди розуміють лише мову сили", — зокрема, наголосив глава ОП.

За словами політика, війна в Україні показує, що загарбники відступають лише під тиском українських військ, а економіка Росії руйнується завдяки системним санкціям.

[ + – ] Андрій Єрмак: "Печерні люди розуміють лише мову сили" Фото: Офіс президента

Андрій Єрмак вважає, що для того, щоб упоратися з ворогом, потрібно більше рішучості.

"З терористами по-іншому не працює", — резюмував він.

Нагадаємо, країни G7 заявили, що готові підтримувати Україну і після війни. Велика сімка зобов'язалася продовжувати забезпечувати невідкладні потреби України у військовій техніці та зажадала, щоб Росія повністю вивела всі свої війська та військову техніку з України, включаючи анексований у 2014 році Крим.

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав країни Великої сімки згуртуватися задля запобігання застосуванню Росією ядерної зброї проти України.