"Нелегко даются": в Воздушных силах ВСУ показали уничтожение дронов Shahed ночью (видео)

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук объяснил, что каждый сбитый БПЛА это сохраненная жизнь и здоровье украинцев, уцелевшее имущество и инфраструктура страны.

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В украинском небе состоялся противовоздушный бой в ночь на 14 ноября 2023 года с дронами Shahed. В Telegram-канале командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук опубликовал подробности.

Он отметил, что ударный дрон или крылатую ракету нелегко сбить. Украинские защитники прилагают немалые усилия, чтобы поразить воздушные цели.

"Воздушные Силы уничтожают вражеские "Шахеды"! Вместе — к победе!" — говорится в заметке.

Олещук отметил, что каждая цель — это сохраненная жизнь и здоровье украинцев, уцелевшее имущество и инфраструктура страны. Он поблагодарил всех, кто держит защиту нашего неба.

Обстрелы Украины 14 ноября

Войска РФ ночью 14 ноября атаковали несколько областей Украины. Оккупанты применили девять дронов типа Shahed-136/131, баллистической ракеты типа "Искандер-М" и управляемой авиационной Х-35. Украинская противовоздушная оборона сбила семь ударных БПЛА. В ВС отметили, что пусты девяти дронов Shahed-136/131 зафиксированы из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, ночью 14 ноября российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район. Он отметил, что пострадавших среди людей нет, однако зафиксированы разрушения. Взрывы фиксировали также в Харьковской и Хмельницкой областях.

Напомним, 9 ноября в Воздушных силах Украины объяснили, почему ПВО "пропускает" Shahed на запад Украины. Военные отметили, что местные общины могут самостоятельно снаряжать мобильные огневые группы, которые будут охотиться на "Шахеды".