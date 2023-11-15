Збивають найменший дрон: Наєв показав роботу груп ППО, які протидіють російським БПЛА (відео)

Бійці мобільної групи вистежили та збили навчальну повітряну ціль, яка була утричі менша за дрон-камікадзе Shahed-136. Генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що підрозділи ППО використали і нову, і стару зброю.

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У Північній операційній зоні України відбулись навчання мобільних вогневих груп ППО. Бійці відпрацювали роботу на різних зразках зброї, діяли вночі та вдень. Про деталі військових тренувань розповів командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв на сторінці Facebook.

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Офіцер зазначив, що навчання проходили бійці, які вже виконують завдання у Північній операційній зоні. Тобто саме вони захищають шість областей — Житомирську, Київську, Полтавську, Сумську, Черкаську, Чернігівську, — та місто Київ.

Під час навчань військові вчились протидіяти російським безпілотникам: як їх виявляти, супроводжувати, знищувати. При цьому використовувати зброю, яку надали Україні західні партнери, та старі радянські пристрої, вказав генерал Наєв. Також наголосив, що тренувались на безпілотнику найменшого розміру — і його успішно "вполювали".

На відео, яке опублікував Наєв, показано дрон, який використали під час навчання. Його орієнтовні розміри — близько 1 метра, свідчать кадри з місця подій. Отже, він у тричі менший за дрон-камікадзе Shahed-136, який використовує ЗС РФ для атаки на Україну.

Мобільні вогневі групи під час навчання діяли вдень та вночі, використовували різні види кулеметів, встановлених на пікапи, зенітні комплекси, а також потужні прожектори, щоб підсвічувати ціль у темну пору доби.

Війна в Україні — як працює ППО

Повітряні Сили ЗСУ протягом листопада повідомили про щоденні повітряні атаки дронів-камікадзе, якими ЗС РФ намагається уразити об'єкти на території України. При цьому ефективність роботи ППО коливається у межах від 70 до 98%, ідеться у звітах командування. Зокрема, в ніч з 13 на 14 жовтня ворог запустив 9 БПЛА з Приморсько-Ахтарська, а вдалось збити — сім.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що мобільні вогневі групи, які протидіють "Шахедам", мають дальність роботи до 2 км. Тим часом як російські БПЛА летять, використовуючи усі склади місцевості. Тому у гористих районах, наприклад, у Стрийському районі Львівщини, мобільні групи можуть пропускати російські дрони.

Також офіцер розповів про особливості застосування ЗРК Patriot, які мають протидіяти балістичним та крилатим ракетам. Наголосив, що вони дійсно ефективні у знищенні балістики, однак Київ є більш захищеним, ніж Харків. Причина — обмежена кількість цих комплексів та обмежений радіус дій.

Зазначимо, раніше генерал Наєв розповів про протидію російським диверсантам, які намагаються прорватись у межах ОСУВ "Північ". 13 листопада повідомлялось про ДРГ, яка спробувала зайти через Білорусь, але натрапила на дикого кабана і втекла.

Нагадуємо, представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти не проходять навчання у румунському центрі підготовки, та пояснив, у чому причина затримки. Крім того військовий розповів про нові дрони-"газонокосарки", які використовують ЗС РФ.