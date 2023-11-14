"Попались на гачок": Ігнат заперечив початок підготовки пілотів F-16 у Румунії (відео)

Зі слів речника Повітряних Сил, українським журналістам варто пам'ятати про медіаграмотність та медіагігієну, коли вони публікують подібні новини.

Related video

У Румунії у спеціальному новому навчальному центрі пілоти Сил оборони мали б навчатись літати на винищувачах F-16. Однак повідомлення ЗМІ про це не відповідають дійсності. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що підготовка у центрі досі не почалась. Пояснення офіцера пролунали у ефірі "Ми — Україна".

Ігнат порадив журналістам згадати про "медіаграмотність та медіагігієну". Зазначив, що вони "потрапили на гачок", говорячи про навчальний центр у Румунії та передачу F-16 від Нідерландів. Офіцер Повітряних Сил у прямому ефірі телеканалу наголосив, що він на такі твердження "усміхається". Після цього спростував інформацію і розтлумачив реальний стан речей.

Важливо

В Україні переобладнали ракетні комплекси "Бук-М1" під американські ракети, — Ігнат

Перша теза стосувалась заяви журналіста щодо F-16 від Нідерландів. Зі слів Ігната, Нідерланди отримали сучасні літаки F-35, тому їм було потрібно позбутись старих F-16 — щоб не витрати кошти на їхнє утримання. Саме з цих причин п'ять літаків передали в Румунію, а не через те, що вони призначені для навчання українських пілотів.

"Нідерланди переходять на F-35 і їм потрібні інструктори та наземний склад. За F-16 тепер не потрібно платити кошти на утримання, тим більше — на зимове обслуговування. Тому вони якомога швидше передали їх в Румунію і відрапортували — ось ми свої зобов'язання виконали".

Друга теза стосувалась діяльності Європейського навчального центру на 86-й військово-повітряній базі Фетешти Збройних Сил Румунії. Ігнат наголосив, що центру не існує — лише почали будувати фундамент.

"Майбутній центр — формується. Там фундамент тільки залили, наскільки я чув. В одній з локацій є злітно-посадкова смуга. Так, там можна літати, але поки що не йде ніякої мови про навчання українських пілотів", — заявив Ігнат.

Речник Повітряних Сил підсумував ситуацію з Румунією, що "дурень думкою багатіє". Однак все ж назвав, де українські пілоти реально навчаються на F-16 — в Данії, Великій Британії, США. Також технічні фахівці готуються в низці інших країн — назви не уточнив. Тоді як у Румунії центр будуватиметься не менш як рік, і туди поступово дійсно будуть передавати літаки з Нідерландів (18 шт.).

F-16 для України — деталі

Зазначимо, влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський відвідав низку країн Європи та зібрав так звану "літакову коаліцію". В рамках домовленостей, є шанс отримати близько 42 винищувачів F-16 від Нідерландів. Також отримали підтвердження, що допустять до навчання українських пілотів в Данії та Німеччині — про це сказав тодішній міністр оборони Олексій Резніков.

У листопаді Юрій Ігнат повідомив, що можливий термін навчання пілотів — до кінця весни 2024 року. Не раніше цього періоду винищувачі опиняться в Україні.

Між тим російські військкори вже повідомили, начебто винищувачі перетнули український кордон у розібраному стані. З їхніх слів, ЗСУ вже мають п'ять літаків. Генштаб ЗСУ не коментував заяви військкорів.

Нагадуємо, 14 листопада Ігнат пояснив, чому українські сили ППО пропускають балістичні ракети, які летять на Харків, але збивають ті, які летять на Київ. Також раніше він вказав, що потрібно зробити, щоб російські дрони-камікадзе Shahed-136 не долітали до Львівської області.