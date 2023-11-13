В Україні переобладнали ракетні комплекси "Бук-М1" під американські ракети, — Ігнат

Вже є результати бойового застосування таких ЗРК на полігоні у Сполучених Штатах. Їх переобладнали, оскільки ракети до комплексів Бук-М1 та С-300 виробляє лише Росія.

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Радянські ракетні комплекси "Бук-М1", які використовує протиповітряна оборона України, змогли переобладнати під американські ракети. Про це в інтерв'ю Radio NV розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Є оголошення від наших західних партнерів, що в нас є гарні результати бойового застосування на полігоні у Сполучених Штатах зенітних ракетних комплексів "Бук-М1", які переобладнані, адаптовані під американські ракети, які можуть посилити нашу протиповітряну оборону", — сказав Ігнат.

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Росія накопичила вже 800 ракет: Повітряні сили ЗСУ готові до захисту неба взимку, — Ігнат (відео)

Він зауважив, що ракети до комплексів "Бук-М1" та С-300 виробляє лише Росія.

"Потрібно шукати кроки, шляхи, такі як схрещення радянського з американським. Вони захищають, нехай і на невеликому радіусі", — зазначив він.

Фокус писав, що українські та американські військові створюють систему "гібридної ППО". Мета програми FrankenSAM — об'єднати західні ракети класу "земля-повітря" з пусковими установками або радарами виробництва СРСР, які є на озброєнні ЗСУ.

Нагадаємо, що у Повітряних силах вважають, що ураження нового російського малого ракетного корабля "Аскольд" в Криму стало серйозним ударом по іміджу Росії.

Раніше повідомлялося, що речник Повітряних сил ЗСУ відповів, чи будуть повторюватися тригодинні тривоги та яку небезпеку українці перечікують в укриттях.