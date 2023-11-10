"Серйозний удар по іміджу кремлівського режиму": Ігнат про ураження катеру "Аскольд" в Криму

У Повітряних силах запевняють, якби Росія вивела "Аскольд" в Чорне море, він становив би небезпеку для України. Ураження корабля ще раз говорить про те, що Сили оборони дістають російський флот на будь-якому напрямку в Криму.

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Ураження нового російського малого ракетного корабля "Аскольд" в Криму стало серйозним ударом по іміджу Росії. Про це в коментарі "Еспресо" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, над знищенням ворожого флоту доволі успішно гуртом працює команда з вищого військового керівництва, розвідки, пілотів тактичної авіації та представників інших служб. Як приклад такої успішної роботи він навів воєнну операцію зі знищення крейсера "Москва", яка, на його думку, є унікальною і потрапить до підручників історії та військової справи. Однім із останніх успіхів стало ураження новітнього катера "Аскольд".

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Удар по Керчі: корабель ВМФ РФ "Аскольд" істотно пошкоджений, — ISW (відео)

"Чому б і ні, якщо він стоїть у порту, корабель, один із найновіших, найсучасніших, який є носієм ракет "Кинджал", безумовно це — жирна ціль", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що якби Росія вивела "Аскольд" в Чорне море, то він би становив небезпеку для України.

"Таким чином, не провівши жодного бойового виходу в море, дуже дорогий корабель був уражений. Звичайно, це не так сильно послабить російські позиції, у них ще є достатньо плавзасобів у Чорноморському флоті, у них, мабуть, ракети в дефіциті. Але це — серйозний удар по іміджу кремлівського режиму та черговий удар по об’єктах у Криму. Це говорить про те, що Сили оборони дістають і російський флот, і російських окупантів на будь-якому напрямку в Криму. Ми бачимо і Керч піддавалася удару, "хоть камни с неба", як то кажуть, Крим буде українським", — наголосив Юрій Ігнат.

Удар по кораблю "Аскольд" в Керчі

4 листопада українські військові завдали ракетного удару по найновішому російському кораблі "Аскольд" у Керчі в тимчасово окупованому Криму. Міноборони РФ підтвердило ураження.

ЗСУ вперше в історії знищили російський ракетний корвет "Аскольд". Корвет після ракетного удару із застосуванням SCALP-EG отримав критичні ушкодження важливих елементів, і тепер РФ доведеться відновлювати судно буквально "з нуля".

У мережі з'явилося відео моменту удару крилатої ракети Storm Shadow/SCALP EG по російському кораблю "Аскольд". На опубліковану відео видно декілька ударів по російському кораблю. У результаті вибуху судно спалахнуло.