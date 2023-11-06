ЗСУ уразили "надновий" корабель "Аскольд" у Криму: з'явилися фото пошкоджень

З'явилися фото, на яких зафіксовані пошкодженння російського корабля "Аскольд" після того, як у нього влучила крилата ракета Storm Shadow/SCALP EG 4 листопада. У СтратКомі підтвердили ураження.

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Українські військові атакували російський корабель "Аскольд" за допомогою крилатої ракети Storm Shadow/SCALP EG у тимчасовому окупованому місті Керч у Криму. Журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram опублікував фото наслідків удару.

"Ракетний корабель "Аскольд" після нещодавнього влучання української крилатої ракети SCALP-EG", — сказав Андрій Цаплієнко.

Також знімки опублікував журналіст Юрій Бутусов у Telegram. Він зазначив, що бокову частину судна розбито. Також пошкодження отримала носова частина корабля й установки вертикального пуску ракет "Калібр-НК".

"Цікаво, що на 27 листопада було заплановано офіційну передачу та взяття на озброєння корабля "Аскольд" Військово-морським флотом РФ. Мабуть, тепер прийняти його на озброєння зможе хіба що пункт прийому металобрухту", — додав він.

У СтратКомі ЗСУ підтвердили ураження російського ракетоносія "Аскольд".

"Підтверджено. Російський ракетоносій "Аскольд" — найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму", — йдеться в повідомленні.

У Центрі наголосили, що корабель отримав значні ушкодження, він, можливо, не підлягає ремонту.

Корабель "Аскольд"

За словами капітана 1-го рангу ВМС запасу Андрія Риженка, російський корабель "Аскольд" — це малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт". Він може нести до 8 ракет "Калібр".

Російський корабель "Аскольд" Фото: Скриншот

ЗСУ атакували російський корабель "Аскольд": що відомо

4 листопада в тимчасово окупованому місті Керч у Криму було чути звуки вибухів, які пролунали на суднобудівному заводі. 5 листопада командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові уразили в Керчі один із найновіших російських кораблів, носія крилатих ракет "Калібр" — "Аскольд". За словами речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, корабель РФ навіть не брав участі в плаванні, він проходив випробувальні роботи. Зокрема, Міністерство оборони Російської Федерації також підтвердило пошкодження корабля.

Нагадаємо, 6 листопада речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що уражений корабель "Аскольд" можна вважати "надновим" кораблем серії "Каракурт", оскільки він ще не був узятий до складу Чорноморського флоту РФ. За його словами, російський корабель був обладнаний технологією "стелс" і мав вісім шахт для запуску ракет. Зокрема, його особливістю була наявність морського типу "Панцира-С1" — системи ППО корабля.