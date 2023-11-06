Вибухнуло декілька разів: у мережі опублікували момент удару по кораблю "Аскольд" у Керчі

Telegram-канали опублікували відео моменту прильоту ракети Storm Shadow по російському кораблю "Аскольд". Журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що ролик потребує верифікації.

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У мережі з'явилося відео моменту удару крилатої ракети Storm Shadow/SCALP EG по російському кораблю "Аскольд". Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

Журналіст з посиланням на Telegram-канали опублікував відео "прильоту". Він наголосив, що ролик потребує верифікації.

"Стверджують, що це момент "прильоту" крилатої ракети по МРК "Аскольд" на керченському заводі "Залив", — сказав Андрій Цаплієнко.

На опубліковану відео видно, як відбулося декілька ударів по російському кораблю "Аскольд". У результаті вибуху судно спалахнуло, а в небо здійнявся густий чорний дим.

ЗСУ атакували російський корабель "Аскольд": що відомо

4 листопада українські військові завдали ракетного удару по найновішому російському кораблі "Аскольд" у Керчі в тимчасово окупованому Криму. Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило ураження. Зі слів спікера Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, цей корабель не брав участі в плаванні, оскільки ще проходив випробувальні роботи.

6 листопада в СтратКомі ЗСУ підтвердили ураження російського ракетоносія "Аскольд". Зокрема, судно отримало значні ушкодження та, можливо, не підлягає ремонту. ЗМІ опублікували фото пошкоджень корабля. Зокрема, журналіст Юрій Бутусов наголосив, що було розбито бокову частину судна. Також пошкоджено носову частину корабля та установки вертикального пуску ракет "Калібр-НК".

Нагадаємо, 6 листопада речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що корабель "Аскольд" є "надновим" із серії "Каракурт". Він зазначив, що судно обладнане технологією "Стелс" та мало вісім шахт для запуску ракет. Також "Аскольд" мас систему протиповітряної оборони "Панцир-С1".