Взорвалось несколько раз: в сети опубликовали момент удара по кораблю "Аскольд" в Керчи

Telegram-каналы опубликовали видео момента прилета ракеты Storm Shadow по российскому кораблю "Аскольд". Журналист Андрей Цаплиенко заявил, что ролик нуждается в верификации.

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В сети появилось видео момента удара крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP EG по российскому кораблю "Аскольд". Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Журналист со ссылкой на Telegram-каналы опубликовал видео "прилета". Он подчеркнул, что ролик нуждается в верификации.

"Утверждают, что это момент "прилета" крылатой ракеты по МРК "Аскольд" на керченском заводе "Залив", — сказал Андрей Цаплиенко.

На опубликованном видео видно, как произошло несколько ударов по российскому кораблю "Аскольд". В результате взрыва судно вспыхнуло, а в небо поднялся густой черный дым.

ВСУ атаковали российский корабль "Аскольд": что известно

4 ноября украинские военные нанесли ракетный удар по новейшему российскому кораблю "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму. Министерство обороны Российской Федерации подтвердило поражение. По словам спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, этот корабль не участвовал в плавании, поскольку еще проходил испытательные работы.

6 ноября в СтратКоми ВСУ подтвердили поражение российского ракетоносителя "Аскольд". В частности, судно получило значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту. СМИ опубликовали фото повреждений корабля. В частности, журналист Юрий Бутусов отметил, что была разбита боковая часть судна. Также повреждена носовая часть корабля и установки вертикального пуска ракет "Калибр-НК".

Напомним, 6 ноября представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что корабль "Аскольд" является "сверхновым" из серии "Каракурт". Он отметил, что судно оборудовано технологией "Стелс" и имело восемь шахт для запуска ракет. Также "Аскольд" имеет систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1".