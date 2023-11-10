"Серьезный удар по имиджу кремлевского режима": Игнат о поражении катера "Аскольд" в Крыму

В Воздушных силах уверяют, если бы Россия вывела "Аскольд" в Черное море, он представлял бы опасность для Украины. Поражение корабля еще раз говорит о том, что Силы обороны достают российский флот на любом направлении в Крыму.

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Поражение нового российского малого ракетного корабля "Аскольд" в Крыму стало серьезным ударом по имиджу России. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, над уничтожением вражеского флота довольно успешно вместе работает команда из высшего военного руководства, разведки, пилотов тактической авиации и представителей других служб. В качестве примера такой успешной работы он привел военную операцию по уничтожению крейсера "Москва", которая, по его мнению, является уникальной и попадет в учебники истории и военного дела. Одним из последних успехов стало поражение новейшего катера "Аскольд".

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Удар по Керчи: корабль ВМФ РФ "Аскольд" существенно поврежден, – ISW (видео)

"Почему бы и нет, если он стоит в порту, корабль, один из самых новых, самых современных, который является носителем ракет "Кинжал", безусловно это — жирная цель", — сказал Игнат.

Он отметил, что если бы Россия вывела "Аскольд" в Черное море, то он бы представлял опасность для Украины.

"Таким образом, не проведя ни одного боевого выхода в море, очень дорогой корабль был поражен. Конечно, это не так сильно ослабит российские позиции, у них еще есть достаточно плавсредств в Черноморском флоте, у них, видимо, ракеты в дефиците. Но это — серьезный удар по имиджу кремлевского режима и очередной удар по объектам в Крыму. Это говорит о том, что Силы обороны достают и российский флот, и российских оккупантов на любом направлении в Крыму. Мы видим и Керчь подвергалась удару, "хоть камни с неба", как говорится, Крым будет украинским", — отметил Юрий Игнат.

Удар по кораблю "Аскольд" в Керчи

4 ноября украинские военные нанесли ракетный удар по новейшему российскому кораблю "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму. Минобороны РФ подтвердило поражение.

ВСУ впервые в истории уничтожили российский ракетный корвет "Аскольд". Корвет после ракетного удара с применением SCALP-EG получил критические повреждения важных элементов, и теперь РФ придется восстанавливать судно буквально "с нуля".

В сети появилось видео момента удара крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP EG по российскому кораблю "Аскольд". На опубликованном видео видно несколько ударов по российскому кораблю. В результате взрыва судно вспыхнуло.