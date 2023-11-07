Російські ДРГ щомісяця пробують прорвати кордон по 9-10 разів, - Наєв

За словами командувача ОСУВ "Північ" Сергія Наєва, російські диверсійно-розвідувальні групи складаються з професійно навчених військовослужбовців

Related video

Російські диверсанти щомісяця пробують прорвати кордон по 9-10 разів у районі Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Північ" Сергій Наєв.

За словами командувача, метою ворожих груп є проведення розвідки та нанесення ураження військом чи цивільним об’єктам.

"Це професійно навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій та головного розвідувального управління ГШ РФ, тому ми маємо завжди бути напоготові", — йдеться у повідомленні.

Для протидії диверсантам відпрацьовуються спільні дії з державними органами, військовими формування та загальновійськовими підрозділами, які прикривають держкордон. За словами Сергія Наєва, злагодженість та чіткий розподіл обов’язків дають нам перевагу.

Активність російських ДРГ

Російські диверсійно-розвідувальні групи систематично намагаються потрапити на територію України. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, останнім часом ворожі групи намагаються зайти у напрямку Сумської області.

Після виявлення міць перетину кордону туди направляються протидиверсійні загони. Зазначається, що російські ДРГ можуть бути невеликими, або містити до 10 осіб.

Для того, щоб унеможливити потрапляння ворожих груп, на кордоні будуються фортифікаційні споруди та встановлюються вогневі позиції.

Зокрема, на початку жовтня російські ДРГ намагалися прорватися через кордон на Сумщині. Диверсантів знешкодили за допомогою дій артилерійських та мінометних підрозділів, внаслідок яких окупанти зазнали втрат та відійшли.

Також у жовтні командувач ОСУВ "Північ" повідомляв, що Росія зібрала на території прикордонних з Україною Брянської, Курської та Бєлгородської областей угруповання військ. Його чисельність становить близько 20 тис. осіб. Ударних угруповань помічено не було, втім зберігається загроза застосування ДРГ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила завербованих ФСБ українців, які планували диверсії проти Генштабу та Міноборони України. Вони планували переобладнати цивільні безпілотники та підірвати військові цілі. Диверсантами виявилися мешканці Чернігівської та Київської областей.

Також 30 жовтня експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі повідомив про російську диверсійну групу, яка зайшла у Грузію. Він зазначив, що завданням ДРГ є захоплення влади в умовах заворушень та дестабілізації. Також Саакашвілі закликав ставитися до росіян з уважністю.