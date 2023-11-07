Российские ДРГ ежемесячно пробуют прорвать границу по 9-10 раз, — Наев

По словам командующего ОСГВ "Север" Сергея Наева, российские диверсионно-разведывательные группы состоят из профессионально обученных военнослужащих

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Российские диверсанты ежемесячно пробуют прорвать границу по 9-10 раз в районе Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Север" Сергей Наев.

По словам командующего, целью вражеских групп является проведение разведки и нанесение поражения войскам или гражданским объектам.

"Это профессионально обученные военнослужащие сил специальных операций и главного разведывательного управления ГШ РФ, поэтому мы должны всегда быть начеку", — говорится в сообщении.

Для противодействия диверсантам отрабатываются совместные действия с государственными органами, военными формированиями и общевойсковыми подразделениями, которые прикрывают госграницу. По словам Сергея Наева, слаженность и четкое распределение обязанностей дают нам преимущество.

Активность российских ДРГ

Российские диверсионно-разведывательные группы систематически пытаются попасть на территорию Украины. По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченка, в последнее время вражеские группы пытаются зайти в направлении Сумской области.

После обнаружения мощь пересечения границы туда направляются противодиверсионные отряды. Отмечается, что российские ДРГ могут быть небольшими, или содержать до 10 человек.

Для того, чтобы исключить попадание вражеских групп, на границе строятся фортификационные сооружения и устанавливаются огневые позиции.

В частности, в начале октября российские ДРГ пытались прорваться через границу на Сумщине. Диверсантов обезвредили с помощью действий артиллерийских и минометных подразделений, в результате которых оккупанты понесли потери и отошли.

Также в октябре командующий ОСГВ "Север" сообщал, что Россия собрала на территории приграничных с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областей группировку войск. Ее численность составляет около 20 тыс. человек. Ударных группировок замечено не было, впрочем сохраняется угроза применения ДРГ.

Напомним, недавно СБУ разоблачила завербованных ФСБ украинцев, которые планировали диверсии против Генштаба и Минобороны Украины. Они планировали переоборудовать гражданские беспилотники и взорвать военные цели. Диверсантами оказались жители Черниговской и Киевской областей.

Также 30 октября экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сообщил о российской диверсионной группе, которая зашла в Грузию. Он отметил, что задачей ДРГ является захват власти в условиях беспорядков и дестабилизации. Также Саакашвили призвал относиться к россиянам с внимательностью.