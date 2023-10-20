РФ сосредоточила на границе с Украиной многотысячную группировку войск, — Наев

Для выполнения задач Россия сосредоточила 19 тыс. солдат. Оккупанты имеют на вооружении танки, боевые бронированные машины, артиллерийские и реактивные системы, средства ПВО и оперативно-тактические ракетные комплексы.

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Россия развернула на территории приграничных с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областей почти 20-тысячную группировку войск. Она достаточно оснащена, но пока ударных групп противника не замечено. Об этом в интервью "Укринформу" сказал командующий ОСУВ "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Россия продолжает открытую вооруженную агрессию против Украины с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей. Для выполнения задач Россия развернула группировку войск общей численностью около 19 тыс. человек. На вооружении подразделений находятся танки, боевые бронированные машины, артиллерийские и реактивные системы, средства ПВО и оперативно-тактические ракетные комплексы", — рассказал Сергей Наев.

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Он отметил, что подразделения противника ведут разведку, осуществляют обстрелы приграничных районов, применяют авиацию и БпЛА-камикадзе, наносят ракетные удары баллистическими и крылатыми ракетами по территории Украины.

"Сейчас признаков формирования ударных группировок войск противника не замечено. Ситуацию постоянно мониторим и отслеживаем. Сохраняется угроза применения противником ДРГ со стороны России на государственной границе Черниговской и Сумской областей", — рассказал Сергей Наев.

Напомним, что ВСУ установили более 500 000 мин на северной границе Украины. По словам командующего ОСУВ "Север" Сергея Наева, Украина делает все возможное, чтобы оккупанты не могли зайти с севера страны.

Ранее сообщалось, что российская ДРГ пыталась прорвать границу на Сумщине. Восемь оккупантов пытались пройти к объектам гражданской критической инфраструктуры.