ВСУ установили более 500 000 мин на северной границе Украины, — Наев

По словам командующего ОСУВ "Север" Сергея Наева, Украина делает все возможное, чтобы оккупанты не могли зайти с севера страны.

Related video

Север Украины укрепляют, чтобы РФ не могла повторно вторгнуться в страну. Для этого активно минируют территорию. Об этом в интервью для "Укринформ" заявил генерал-лейтенант Сергей Наев, который командует ОСУВ "Север".

По словам генерала, в рамках проведения стабилизационной операции проведено инженерное оборудование рубежей обороны. Создана система инженерных заграждений и фортификационное оборудование. Военнослужащие делают все, чтобы Северная операционная зона была полностью непроходимой для оккупантов.

Важно

Самая заминированная страна: в Украине начали выдавать ваучеры на обучение саперов

"На основных направлениях вероятного наступления противника с июня 2022 года до сих пор установлено более 500 тысяч противотанковых мин. В частности, противотанковые минные поля, противотанковые группы мин, комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасов, минированных завалов и тому подобное. Плотность минно-взрывных заграждений в нашей полосе ответственности увеличена в 16 раз", — заявил Наев.

Также он добавил, что кроме минирования военные установили другие невзрывные заграждения и объекты транспортной инфраструктуры — мосты, дороги и тому подобное. В фортификации военным помогают местные органы власти.

Напомним, Сергей Наев заявил, что РФ имеет группировку из 19 тысяч военных на северной границе с Украиной.

19 октября сообщалось, что в ВСУ оценили угрозу повторного вторжения ВС РФ через Чернобыльскую зону.