Самая заминированная страна: в Украине начали выдавать ваучеры на обучение саперов

Подготовка специалистов по разминированию поможет социальной адаптации украинцев, которые возвращаются с войны. Обучение будет проходить для некоторых категорий граждан, среди которых участники боевых действий, ВПЛ и лица с инвалидностью.

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Государственная служба занятости Украины увеличила перечень профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований. Отныне можно пройти обучение по профессии "сапер", сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

По словам руководительницы профильного министерства Юлии Свириденко, это поможет, в частности, бывшим военным вернуться к мирной жизни и получить новую профессию.

"Сейчас Украина — самая заминированная страна в мире. Подготовка специалистов по разминированию, с одной стороны, поможет восстановлению экономики, а, с другой стороны, поможет социальной адаптации украинцев, которые возвращаются из армии к мирной жизни, или тем или иным образом пострадали во время войны", — отметила Свириденко.

Обучение будет проходить в восьми учебных заведениях Украины для таких категорий граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

участники боевых действий (УБД);

уволенные с военной службы;

45+ лет;

люди, которые получили ранения в результате войны;

лица с инвалидностью;

люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Человек, который относится к вышеуказанным категориям, имеет профессионально-техническое, профессиональное или высшее образование, сможет получить ваучер номиналом до 27 000 гривен и пройти соответствующее обучение.

Подать заявку можно онлайн на сайте Государственной службы занятости Украины или обратиться лично в региональный центр.

Ранее, 29 сентября сообщалось, что Швейцария выделяет 100 млн франков на гуманитарное разминирование Украины. В правительстве Швейцарии отметили, что расчистка территорий, загрязненных минами, является вопросом первостепенной важности и необходимым условием восстановления Украины.