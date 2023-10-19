Самая заминированная страна: в Украине начали выдавать ваучеры на обучение саперов
Подготовка специалистов по разминированию поможет социальной адаптации украинцев, которые возвращаются с войны. Обучение будет проходить для некоторых категорий граждан, среди которых участники боевых действий, ВПЛ и лица с инвалидностью.
Государственная служба занятости Украины увеличила перечень профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований. Отныне можно пройти обучение по профессии "сапер", сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
По словам руководительницы профильного министерства Юлии Свириденко, это поможет, в частности, бывшим военным вернуться к мирной жизни и получить новую профессию.
"Сейчас Украина — самая заминированная страна в мире. Подготовка специалистов по разминированию, с одной стороны, поможет восстановлению экономики, а, с другой стороны, поможет социальной адаптации украинцев, которые возвращаются из армии к мирной жизни, или тем или иным образом пострадали во время войны", — отметила Свириденко.
Обучение будет проходить в восьми учебных заведениях Украины для таких категорий граждан:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- участники боевых действий (УБД);
- уволенные с военной службы;
- 45+ лет;
- люди, которые получили ранения в результате войны;
- лица с инвалидностью;
- люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.
Человек, который относится к вышеуказанным категориям, имеет профессионально-техническое, профессиональное или высшее образование, сможет получить ваучер номиналом до 27 000 гривен и пройти соответствующее обучение.
Подать заявку можно онлайн на сайте Государственной службы занятости Украины или обратиться лично в региональный центр.
Ранее, 29 сентября сообщалось, что Швейцария выделяет 100 млн франков на гуманитарное разминирование Украины. В правительстве Швейцарии отметили, что расчистка территорий, загрязненных минами, является вопросом первостепенной важности и необходимым условием восстановления Украины.