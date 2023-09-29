Швейцария выделяет 100 млн франков на гуманитарное разминирование Украины, — решение правительства

В правительстве Швейцарии отметили, что расчистка территорий, загрязненных минами, является вопросом первостепенной важности и необходимым условием восстановления Украины.

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Федеральный совет Швейцарии одобрил пакет помощи на сумму 100 миллионов швейцарских франков (почти 110 млн долларов США — ред.), рассчитанного на три года, для разминирования гражданских и сельскохозяйственных территорий в Украине и помощи в восстановлении страны. Об этом говорится в пресс-релизе правительства страны, опубликованного 29 сентября.

"В целом 100 миллионов швейцарских франков будет выделено на гуманитарное разминирование в период с 2024 по 2027 годы, финансирование которых будет равными частями от Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта и Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (FDFA)", — говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что за 18 месяцев с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, наше государство стало одной из самых заминированных стран мира.

"По оценкам, треть ее территории — площадь 174 000 км2, что превышает территорию Англии, Уэльса и Северной Ирландии вместе взятых — загрязнена минами и другими взрывоопасными боеприпасами. Ситуация делает невозможным восстановление сельскохозяйственного производства в Украине, давно известной как "житница Европы", — говорится в пресс-релизе.

В правительстве Швейцарии отметили, что расчистка территорий, загрязненных минами, является вопросом первостепенной важности и необходимым условием восстановления Украины. Согласно своим гуманитарным традициям Швейцария имеет передовой опыт в области противоминной деятельности.

Швейцария уже участвует в гуманитарной деятельности по разминированию в Украине; "Всего на 2022 и 2023 годы было выделено 15,2 миллиона швейцарских франков, специально для поддержки FDFA операций со стороны Женевского международного центра гуманитарного разминирования (GICHD) и Швейцарского фонда противоминной деятельности (FSD)".

Благодаря этому дополнительному пакету Швейцария сможет активизировать работу по разминированию, обеспечить необходимым оборудованием и провести обучение для украинских саперов и тому подобное.

Напомним, 22 августа сообщалось, что Швейцария расследует попытку продать 100 танков Leopard. Соглашение о продаже немецкому концерну Rheinmetall около сотни нерабочих танков было заблокировано швейцарским правительством из-за его несоответствия нейтральному статусу страны.

Ранее, в конце апреля, вице-премьер Ирина Верещук назвала Украину самым заминированным государством в мире. По подсчетам Кабмина, в Украине заминировано 174 тысячи квадратных километров территорий.