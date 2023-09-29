Швейцарія виділяє 100 млн франків на гуманітарне розмінування України, — рішення уряду

В уряді Швейцарії наголосили, що розчищення територій, забруднених мінами, є питанням першорядної важливості та необхідною умовою відновлення України.

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Федеральна рада Швейцарії схвалила пакет допомоги на суму 100 мільйонів швейцарських франків (майже 110 млн доларів США — ред.), розрахованого на три роки, для розмінування цивільних і сільськогосподарських територій в Україні та допомоги у відновленні країни. Про це йдеться у пресрелізі уряду країни, опублікованого 29 вересня.

"Загалом 100 мільйонів швейцарських франків буде виділено на гуманітарне розмінування в період з 2024 по 2027 роки, фінансування яких буде рівними частинами від Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту та Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії (FDFA)", — йдеться у заяві уряду.

Зазначається, що за 18 місяців з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, наша держава стала однією з найзамінованіших країн світу.

"За оцінками, третина її території – площа 174 000 км2, що перевищує територію Англії, Уельсу та Північної Ірландії разом узятих – забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними боєприпасами. Ситуація унеможливлює відновлення сільськогосподарського виробництва в Україні, давно відомої як "житниця Європи", — йдеться у пресрелізі.

В уряді Швейцарії наголосили, що розчищення територій, забруднених мінами, є питанням першорядної важливості та необхідною умовою відновлення України. Відповідно до своїх гуманітарних традицій Швейцарія має передовий досвід у галузі протимінної діяльності.

Швейцарія вже бере участь у гуманітарній діяльності з розмінування в Україні; "Загалом на 2022 та 2023 роки було виділено 15,2 мільйона швейцарських франків, спеціально для підтримки FDFA операцій з боку Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування (GICHD) та Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD)".

Завдяки цьому додатковому пакету Швейцарія зможе активізувати роботу з розмінування, забезпечити необхідним обладнанням та провести навчання для українських саперів тощо.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що Швейцарія розслідує спробу продати 100 танків Leopard. Угоду про продаж німецькому концерну Rheinmetall близько сотні неробочих танків було заблоковано швейцарським урядом через її невідповідність нейтральному статусу країни.

Раніше, наприкінці квітня, віцепрем'єрка Ірина Верещук назвала Україну найбільш замінованою державою у світі. За підрахунками Кабміну, в Україні заміновано 174 тисячі квадратних кілометрів територій.