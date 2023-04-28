Для разминирования территории Украины нужно 40 млрд долларов, – Верещук (видео)

Вице-премьер Ирина Верещук назвала Украину самым заминированным государством в мире. По подсчетам Кабмина, в Украине заминировано 174 тысячи квадратных километров территорий.

Related video

Более 170 тысяч квадратных километров территории заминировано, а для разминирования нужно 40 млрд долларов. Об этом сообщила вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук в интервью "Голосу Америки".

Эту территорию можно сравнить с площадью нескольких европейских государств, таких как Австрия. Для ее разминирования необходима помощь международных партнеров.

"У нас уже есть понимание, что без международной поддержки мы не справимся. Нам нужно 40 млрд долларов", – отметила она.

Темпы, позволяющие избавиться от опасных взрывчатых предметов, пока не являются оптимальными. По ее словам, если такая динамика будет наблюдаться и дальше, то для разминирования нужно 70 лет.

По подсчетам Кабмина, в Украине заминировано 174 тысячи квадратных километров территорий. Это самый большой показатель в мире.

"Есть кооперация и у нас есть понимание проблемы и масштаба, и объема, и глубины", – заявила она.

Сейчас идет процесс формирования коалиции, целью которой является помочь Украине. В правительстве создают Центр противоминной деятельности, соответствующее решение уже принято. Отдельный орган будет регулировать этот вопрос.

Верещук также отметила, что в процентном соотношении удалось расчистить 3% территории из общего количества. Это касается локаций, требующих такой очистки.

"Это мало, но мы делаем, что можем", – заявила представитель Кабмина.

Напомним, представители британской разведки 17 апреля в отчете заявили, что для разминирования всей территории Украины понадобится десятилетие. В Украине регулярно появляются сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с разминированием. Наибольшее количество пострадавших фиксируется в Харьковской и Херсонской областях, оккупированных российскими войсками.