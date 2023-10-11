Турция, Румыния и Болгария ведут переговоры о совместном разминировании Черного моря, — Bloomberg

Союзники сформируют минно-тральные силы для расчистки морских торговых путей, но не будут перебрасывать дополнительные корабли НАТО в Черное море.

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Турция, Румыния и Болгария обсуждают создание совместных сил для разминирования акватории Черного моря в пределах их экономических зон. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

По информации источников издания, пожелавших сохранить анонимность, закрытые переговоры пока находятся на стадии проработки и уточнения деталей, но совместное минно-тральное подразделение может быть создано уже в следующем месяце. Одна из целей предстоящей миссии – продемонстрировать, что единственные три члена Североатлантического альянса, имеющие выход к Черному морю, способны решить проблему самостоятельно.

Поскольку российские атаки на территорию Украины вплотную приблизились к границам НАТО, альянс пытается сбалансировать свою реакцию на инциденты и активизировать оборонительные меры в Черном море, "чтобы избежать дальнейшей эскалации".

Работа объединенных сил по разминированию официально не будет считаться операцией НАТО, но станет первым крупным совместным усилием союзников в Черном море с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Объединенные силы будут выполнять гуманитарную задачу, которая не предусматривает увеличение военного присутствия в регионе.

Правительство Турции отказалось от комментариев. Министерства обороны Румынии и Болгарии не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, в Румынии нашли обломки дрона ВС РФ. Глава румынского оборонного ведомства отметил, что военным необходимо усилить меры безопасности, так как количество российских ударов по украинским портам увеличилось.

Ранее Фокус писал, что после инцидента с дронами РФ США перебросят в Румынию дополнительные истребители.