ПВО вблизи границы с Украиной: Румыния усиливает оборону из-за атак ВС РФ, — СМИ

На территорию Румынии приземляются российские дроны и их обломки, поэтому страна наращивает силы и работает над обеспечением безопасности для местных. Источники в обороне ожидают, что нарушения воздушного пространства участятся из-за новой тактики ВС РФ.

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Румыния перемещает свою противовоздушную оборону ближе к Дунаю, который отделяет страну от Украины. Такое решение связано с атаками ВС РФ и единичными случаями, когда на румынские территории падали российские дроны. Деталями со ссылкой на источники в обороне поделились 29 сентября в Reuters.

По словам неназванных собеседников, румынское войско усиливает оборону, чтобы защитить гражданское население от последствий войны в соседней стране.

Кроме перемещения ПВО армия построила два бомбоубежища в приграничном селе и реализовала оповещение местных того района о движении БПЛА в направлении границы. Однако, как объяснил мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега, плохая мобильная связь ограничивает эффективность таких сообщений.

Также Минобороны Румынии заявило, что на их военную авиабазу прибыли сотня бойцов из США и четыре самолета F-16 Fighting Falcon. С середины сентября министерство уже расширило запретную для полетов зону вдоль границы с Украиной. Теперь она простирается на 30 километров в длину и на 4000 метров в высоту.

В СМИ подчеркнули, что все эти меры Румынии указывают на усиление беспокойства внутри страны и в НАТО "относительно того, что война в Украине может перекинуться на их территорию".

Однако источники в обороне подтвердили, что не знают ни одного случая, когда в воздушное пространство Румынии входили неповрежденные российские БПЛА. По их данным, все три известных случая падения дронов или их обломков "не касались взрывчатки".

В то же время неназванные собеседники предположили, что такие случаи могут участиться. Это связали с изменением тактики ВС РФ. Как объяснили в медиа, Украина не сразу нарастила ПВО в районе портов, однако сейчас враг вынужден запускать дроны ниже, чтобы их было труднее сбить. Беспилотники летят группами по течению Дуная.

Румынский чиновник Чернега поделился радостью, что со временем его предупреждения о падении российских БПЛА все же услышали.

"Два месяца назад, когда я упомянул о подозрении, что сюда мог упасть дрон, меня не восприняли серьезно. Сейчас все изменилось", — рассказал он.

Напомним, в Минобороны Румынии показали, как выглядит новое укрытие, установленное в приграничном селе Плауру. Приказ о сооружении бомбоубежища был издан 7 сентября.

Ранее мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега обсудил с министром обороны возможность переселения жителей села Плауру из-за опасности. Он подчеркнул, что Румыния не является стороной конфликта.