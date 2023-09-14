Угроза БПЛА: Минобороны Румынии показало укрытие возле границы с Украиной (фото)

Размер укрытия — 9,6 метра в длину, 2 метра в ширину и 1,5 метра в высоту. По завершению работ хранилища передадут властям местной коммуны.

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В Минобороны Румынии показали укрытия для населения, которые установили возле границы с Украиной после падения обломков российских БПЛА на румынской территории. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Бетонные укрытия устанавливают в селе Плауру уезда Тулча, которое с другого берега Дуная располагается напротив украинского города Измаил. Работы начали по приказу, который издали 7 сентября.

На территории Румынии установили укрытие На территории Румынии установили укрытие

"Работу выполняет отряд из около 50 военнослужащих и 20 технических средств", — говорится в сообщении.

Минобороны Румынии сообщило об установке двух укрытий из сборных бетонных элементов.

На территории Румынии установили укрытие На территории Румынии установили укрытие

Укрытия размером 9,6 метра в длину, 2 метра в ширину и 1,5 метра в высоту после завершения работ будут переданы властям местной коммуны.

Для чего в Румынии устанавливают укрытия?

4 сентября глава Министерства иностранных дел Олег Николенко объявил, что во время ночной массированной атаки со стороны Вооруженных сил Российской Федерации произошел взрыв нескольких российских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа Shahed 136 на территории Румынии, недалеко от Измаильского порта.

В тот же день в Минобороны Румынии сообщили, что российские беспилотники не представляли прямой угрозы стране. Ведомство заявило, что страна приняла "дополнительные меры для усиления бдительности" в своем национальном пространстве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил наличие фотодоказательств, свидетельствующих о падении российских ударных беспилотных летательных аппаратов на территории Румынии. По его словам, "нет смысла отрицать факт того, что что-то упало там".

Президент Румынии 6 сентября заявил, что, если подтвердится обнаружение частей беспилотника РФ на территории Румынии, это будет "серьезным нарушением".

Мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега в Румынии попросил поддержать жителей села Плауру, расположенного в 300 метрах от порта Измаил, который систематически атакуют "шахедами" ВС РФ. Он обсудил с министром обороны возможность, чтобы людей переселили, и они получали питание и жилье.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис 15 августа заявил, что его страна продолжит оказывать Украине необходимую поддержку в ее борьбе за мир и независимость . В частности, в Румынии будет размещен региональный центр подготовки летчиков на истребителях F-16, который будет обучать румынских, союзных и украинских военнослужащих.