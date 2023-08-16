Румыния подтвердила, что будет обучать украинских летчиков на истребителях F-16

В рамках данной инициативы, заявил президент Клаус Йоханнис, будет создан региональный центр подготовки на F-16, в котором будут обучаться румынские и украинские летчики.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис 15 августа заявил, что его страна продолжит оказывать Украине необходимую поддержку в ее борьбе за мир и независимость. В частности, в Румынии будет размещен региональный центр подготовки летчиков на истребителях F-16, который будет обучать румынских, союзных и украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба румынского президента.

"Мы будем участвовать в подготовке украинских военных в рамках миссии военной помощи Европейского Союза, а также разместим у себя будущий региональный центр подготовки пилотов F-16, который будет обслуживать румынских, союзных и украинских пилотов", — заявил Йоханнис.

По его словам, Бухарест в значительной мере осознает риски, связанные с недавней эскалацией на Дунае, где вблизи территориальных вод Румынии были нанесены россиянами удары по украинской гражданской инфраструктуре. Поэтому Вооруженные силы Румынии и союзников проводят подготовку и укрепляют свой потенциал для совместных военных действий на Черном море.

"Параллельно мы будем продолжать координировать действия в рамках Европейского союза для эффективного преодоления многочисленных последствий войны на Украине", — отметил румынский лидер.

Йоханнис добавил, что Бухарест намерен продолжать поддерживать европейский курс Киева и выступать за существенную европейскую помощь Украине на всех уровнях.

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