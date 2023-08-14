Украина не получит истребители. Зачем США решили передать F-16 ближе к 2025 году

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Первая группа из шести украинских пилотов НЕ завершит обучение полетам на F-16 американского производства вплоть до лета следующего года, — сообщает The Washington Post, ссылаясь на информацию от украинских правительственных и военных чиновников.

"Всего шесть пилотов, примерно половина эскадрильи, пройдут первый этап обучения, по словам двух украинских официальных лиц, с которыми удалось поговорить на эту деликатную тему на условиях анонимности. Два других пилота были определены как резервные кандидаты".

Вот еще несколько интересных цитат оттуда:

"По словам чиновников, хотя пилоты уже свободно владеют английским, они должны сначала посетить четырехмесячные уроки английского языка в Великобритании, чтобы выучить терминологию, связанную с самолетами. Это обучение будет проходить вместе с наземным персоналом, который может хуже владеть английским, так как, по словам украинских официальных лиц, Дания попросила сначала обучить весь экипаж, а не только пилотов. При этом министерство обороны Дании отказалось от комментариев".

"По словам украинских официальных лиц, это отодвигает начало боевой подготовки, которая, как ожидается, займет шесть месяцев, т.е начнется не ранее января. Вторая группа примерно такого же размера будет готова только через полгода или примерно к концу следующего года".

Обучение украинских пилотов все никак не стартует... Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade

Т.е. исходя из информации The Washington Post, по сути это означает, что F-16 появятся на поле боя не ранее лета 2024 года, а скорее — ближе к концу 2024 года.

"Это называется затягивать", — сказал один украинский чиновник.

Но это называется не "затягивать". Это называется "вежливый отказ" — т.е. отказ на данный текущий момент.

А если еще точнее и если называть вещи своими именами, то ситуация на данный момент выглядит так. Союзники во главе с США действительно приняли решение о предоставлении Украине F-16, и не стоит вокруг этого спекулировать. Но, поскольку самолеты — это очевидный game changer, их количество, номенклатура и график поставки будут самым жестким образом увязаны с их концептуальным видением "конца войны". А так как стратегия Запада не подразумевает полный разгром России (о чем я уже неоднократно говорил), то конец войны ими видится как некая форма вынужденного "консенсуса" между сторонами, не допуская дальнейшей "эскалации" и прямого вступления Запада в конфликт.

Поэтому самолеты, похоже, действительно, решили предоставить, но: (а) не как средство для окончания войны, а как средство предотвращения новой войны, т.е (б) только после того, когда эта война (по их логике) будет завершена… и вот тогда, самолеты будут нужны, чтобы россияне не могли повторить февраль 2022 года. No more comments…

Не исключаю, что эта концепция еще поменяется и, возможно, не раз. Но пока все выглядит именно так.

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