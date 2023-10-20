ЗСУ встановили понад 500 000 мін на північному кордоні Україні, – Наєв

За словами командувача ОСУВ "Північ" Сергія Наєва, Україна робить все можливе, щоб окупанти не могли зайти з півночі країни.

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Північ України укріплюють, щоб РФ не могла повторно вдертися в країну. Для цього активно мінують територію. Про це в інтервʼю для "Укрінформ" заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв, який командує ОСУВ "Північ".

За словами генерала, у межах проведення стабілізаційної операції проведено інженерне обладнання рубежів оборони. Створено систему інженерних загороджень та фортифікаційне обладнання. Військовослужбовці роблять все, щоб Північна операційна зона була повністю непрохідною для окупантів.

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"На основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. Зокрема, протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів тощо. Щільність мінно-вибухових загороджень у нашій смузі відповідальності збільшено в 16 разів", — заявив Наєв.

Також він додав, що окрім мінування військові встановили інші невибухові загородження та обʼєкти транспортної інфраструктури — мости, дороги тощо. У фортифікації військовим допомагають місцеві органи влади.

Нагадаємо, Сергій Наєв заявив, що РФ має угруповання з 19 тисяч військових на північному кордоні з Україною.

19 жовтня повідомлялося, що у ЗСУ оцінили загрозу повторного вторгнення ЗС РФ через Чорнобильську зону.