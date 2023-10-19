"Є небезпека": ЗСУ оцінили загрозу повторного вторгнення ЗС РФ через Чорнобильську зону (фото)

За словами командувача Сергія Наєва, у ЗСУ усвідомлюють, що загроза може зрости. Щоб посилити обороноздатність знадобиться залучити додатковий контингент.

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Повторне вторгнення окупаційного угруповання через територію Чорнобильської зони Білорусі в короткостроковій перспективі не передбачається. Водночас небезпека зберігається. Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, який побував у Чорнобильській зоні.

Місцеві жителі були відрізані від іншої частини України російським вторгненням. Для зупинки просування ЗС РФ підірвали міст — звідси складнощі з постачання на територію.

Військовослужбовці надають допомогу жителям зони відчуження, привозять: ліки, харчові продукти та інші предмети першої необхідності.

Чорнобильська зона Чорнобильська зона Чорнобильська зона Чорнобильська зона

За словами Наєва, поки що загрози нового вторгнення з Чорнобильської зони немає.

"Зараз на цьому напрямку перебуває недостатня кількість військ Республіки Білорусь, щоб створювати військову загрозу, але є певна небезпека", — пояснив Наєв.

Він також додав, що в Силах оборони усвідомлюють, що загроза може зрости. У такому разі доведеться залучати додатковий військовий контингент, щоб посилити обороноздатність.

Бої за Чорнобиль

Варто сказати, що Білорусь сприяла російському вторгненню в Україну. Саме з її території 24 лютого 2022 року російські окупанти увійшли в зону відчуження.

Чорнобильська АЕС і зона відчуження перебували під окупацією до кінця березня, 2 квітня ЗСУ її звільнили. За цей час ЗС РФ пошкодили та відвезли із собою вимірювальні прилади, телекомунікаційне та інше обладнання.

Нагадаємо, що ентузіасти змусили працювати комп'ютер із Чорнобильської зони.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв, що ЗС РФ можуть готувати "новий Чорнобиль" і проводять тренування через ядерну загрозу.