Готовят "новый Чернобыль": зачем Россия проводит тренировки из-за ядерной угрозы

Впервые в истории в России пройдут масштабные учения в связи с ядерной угрозой. Эксперты считают, что руководство РФ готовится или имитирует подготовку к "новому Чернобылю", чтобы остановить контрнаступление ВСУ, а также предотвратить влияние Украины в совете управляющих МАГАТЭ.

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Во вторник, 3 октября, Россия проведет масштабные учения по гражданской обороне в связи с якобы угрозой ядерной войны. В "оперативном задании" для проведения этих мероприятий прописан сценарий: якобы на территории "отдельных субъектов" РФ произошло несколько ядерных взрывов. При этом взрывы — следствие "применения противником современных средств поражения дальнего действия", которое произошло из-за "роста напряженности рядом с границами РФ". В результате ядерных ударов полностью разрушена инфраструктура и на 70% — жилой фонд. На отдельных участках образовались участки "сильного радиоактивного загрязнения, в том числе в результате применения оружия массового уничтожения". Кроме разрушений, возможны аварии на гидротехнических, химических и радиационно опасных объектах, нафантазировали российские чиновники.

В тренировке примут участие все ответственные лица: от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций, кроме "властей" так называемых ДНР и ЛНР, а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Раскрутка ядерного шантажа

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко отмечает, что подготовка к масштабным учениям в России в связи с якобы ядерной угрозой имеет несколько причин. В первую очередь, руководство РФ намерено проверить готовность бомбоубежищ: смогут ли они защитить население, если атаки со стороны Украины по временно оккупированному Крыму, а также территориям РФ усилятся.

Вторая причина масштабных учений — раскрутка ядерного шантажа. По словам эксперта, в последнее время в информационном пространстве усилилась российская ИПСО, направленная на западных партнеров Киева.

"Несколько дней назад появилась информация о некой дате — 4 октября — к которой привязана очередная волна шантажа. Если Украина не согласится на переговоры с РФ, то они якобы задумаются об использовании ядерного оружия. Также была информация, что якобы [президент РФ Владимир] Путин дал [министру обороны РФ Сергею] Шойгу время до конца октября, чтобы оставить украинское контрнаступление. Все эти истории направлены на наших западных партнеров. Россия играет на страхе Третьей мировой войной", — говорит Фокусу Жовтенко.

Эксперт добавляет, что хотя угроза ядерной войны реальна, так как Путину не составит труда отдать соответствующий приказ, представители стран Запада не раз предупреждали в официальных и не официальных заявлениях, что ответ будет серьезным, и в РФ понимают все риски.

"Прошлым летом Запад дал понять, что последствия будут серьезными. Тогда российское руководство заявило, что выступает против ядерной войны. Также их основные союзники — Индия и Китай, официально артикулируют, что использование ядерного оружия недопустимо. Думаю, Россия понимает все последствия — и политические и физические", — добавляет Жовтенко.

Подготовка к теракту?

А вот "новый Чернобыль" россияне вполне могут рассматривать как серьезный сценарий, говорят собеседники Фокуса. По словам эксперта Национального института стратегических исследований Алексея Йижака, масштабные учения могут сигнализировать о подготовке теракта на одной из атомных станций или об имитации такой подготовки.

"Возможно, речь идет о подготовке инцидента на собственной территории, хотя ЗАЭС они тоже считают собственной территорией. Это актуализация угрозы "новым Чернобылем", если Украина будет продолжать наступать, прорвет морскую блокаду и будет влиять на решения МАГАТЭ после того, как нас выбрали в Совет управляющих. Не исключая, что на всякий случай могут готовиться к тому, чтобы спрятать "чрезвычайное положение", если вдруг Путин не переживет собственный день рождения. Такая традиция есть в авторитарных странах", — говорит Фокусу Йижак.

По словам Жовтенко, Россия может решиться на теракт на Запорожской АЭС, чтобы попытаться остановить украинское контрнаступление, а когда этого не произойдет — "продать" свой выход с территории атомной электростанции как "победу".

"Они могут решиться на техногенную аварию, чтобы показать своему населению, что отступление это "победа". Мол, были вынуждены выйти, но зато сделали эту территорию частично не пригодной для жизни. Недавно МАГАТЭ приняли довольно жесткую резолюцию о том, что РФ должна немедленно вывести войска с территории ЗАЭС. На фоне этого появились пропагандистские истории, якобы Украина готовит операцию по освобождению атомной электростанции, что может привести к техногенной катастрофе. Нынешние учения в РФ могут использовать, в том числе для усиления шантажа в этом направлении", — отмечает эксперт.

Напомним, 28 сентября стало известно, что Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ. Эксперты говорили Фокусу, что теперь у Киева есть шанс ослабить российский радиационный шантаж и задействовать рычаги влияния Агентства по атомной энергетики, чтобы надавить на "Росатом" и руководство РФ, а в перспективе деоккупировать ЗАЭС.

Также Фокус рассказывал о том, что ряд представителей западных стран считают, что в ходе российско-украинской войны нельзя исключать применения РФ ядерного оружия. Так 17 сентября президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что риск такого исхода чрезвычайно высок.