Готують "новий Чорнобиль": навіщо Росія проводить тренування через ядерну загрозу

Уперше в історії в Росії пройдуть масштабні навчання у зв'язку з ядерною загрозою. Експерти вважають, що керівництво РФ готується або імітує підготовку до "нового Чорнобиля", щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, а також запобігти впливу України в раді керівників МАГАТЕ.

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У вівторок, 3 жовтня, Росія проведе масштабні навчання з цивільної оборони у зв'язку з нібито загрозою ядерної війни. В "оперативному завданні" для проведення цих заходів прописано сценарій: нібито на території "окремих суб'єктів" РФ сталося кілька ядерних вибухів. Водночас вибухи — наслідок "застосування противником сучасних засобів ураження дальньої дії", яке сталося через "зростання напруженості поруч із кордонами РФ". Унаслідок ядерних ударів повністю зруйновано інфраструктуру і на 70% — житловий фонд. На окремих ділянках утворилися ділянки "сильного радіоактивного забруднення, зокрема внаслідок застосування зброї масового знищення". Крім руйнувань, можливі аварії на гідротехнічних, хімічних і радіаційно небезпечних об'єктах, нафантазували російські чиновники.

У тренуванні візьмуть участь усі відповідальні особи: від керівників цивільної оборони до голів держкорпорацій, крім "влади" так званих ДНР і ЛНР, а також окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Розкручування ядерного шантажу

Експерт із міжнародної безпеки Тарас Жовтенко зазначає, що підготовка до масштабних навчань у Росії у зв'язку з нібито ядерною загрозою має кілька причин. Насамперед, керівництво РФ має намір перевірити готовність бомбосховищ: чи зможуть вони захистити населення, якщо атаки з боку України по тимчасово окупованому Криму, а також територіям РФ посиляться.

Друга причина масштабних навчань — розкручування ядерного шантажу. За словами експерта, останнім часом в інформаційному просторі посилилася російська ІПСО, спрямована на західних партнерів Києва.

"Кілька днів тому з'явилася інформація про якусь дату — 4 жовтня — до якої прив'язана чергова хвиля шантажу. Якщо Україна не погодиться на переговори з РФ, то вони нібито задумаються про використання ядерної зброї. Також була інформація, що нібито [президент РФ Володимир] Путін дав [міністру оборони РФ Сергію] Шойгу час до кінця жовтня, щоб зупинити український контрнаступ. Усі ці історії спрямовані на наших західних партнерів. Росія грає на страху Третьою світовою війною", — каже Фокусу Жовтенко.

Експерт додає, що хоча загроза ядерної війни реальна, оскільки Путіну не важко буде віддати відповідний наказ, представники країн Заходу неодноразово попереджали в офіційних і неофіційних заявах, що відповідь буде серйозною, і в РФ розуміють усі ризики.

"Минулого літа Захід дав зрозуміти, що наслідки будуть серйозними. Тоді російське керівництво заявило, що виступає проти ядерної війни. Також їхні основні союзники — Індія і Китай, офіційно артикулюють, що використання ядерної зброї неприпустиме. Думаю, Росія розуміє всі наслідки — і політичні, і фізичні", — додає Жовтенко.

Підготовка до теракту?

А ось "новий Чорнобиль" росіяни цілком можуть розглядати як серйозний сценарій, кажуть співрозмовники Фокусу. За словами експерта Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака, масштабні навчання можуть сигналізувати про підготовку теракту на одній з атомних станцій або про імітацію такої підготовки.

"Можливо, йдеться про підготовку інциденту на власній території, хоча ЗАЕС вони теж вважають власною територією. Це актуалізація загрози "новим Чорнобилем", якщо Україна продовжуватиме наступати, прорве морську блокаду і впливатиме на рішення МАГАТЕ після того, як нас обрали до Ради керуючих. Не виключаючи, що про всяк випадок можуть готуватися до того, щоб заховати "надзвичайний стан", якщо раптом Путін не переживе власний день народження. Така традиція є в авторитарних країнах", — каже Фокусу Їжак.

За словами Жовтенка, Росія може зважитися на теракт на Запорізькій АЕС, щоб спробувати зупинити український контрнаступ, а коли цього не станеться — "продати" свій вихід з території атомної електростанції як "перемогу".

"Вони можуть зважитися на техногенну аварію, щоб показати своєму населенню, що відступ це "перемога". Мовляв, були змушені вийти, але натомість зробили цю територію частково непридатною для життя. Нещодавно МАГАТЕ ухвалили доволі жорстку резолюцію про те, що РФ має негайно вивести війська з території ЗАЕС. На тлі цього з'явилися пропагандистські історії, нібито Україна готує операцію зі звільнення атомної електростанції, що може призвести до техногенної катастрофи. Нинішні навчання в РФ можуть використати, зокрема, для посилення шантажу в цьому напрямку", — зазначає експерт.

Нагадаємо, 28 вересня стало відомо, що Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ. Експерти говорили Фокусу, що тепер у Києва є шанс послабити російський радіаційний шантаж і задіяти важелі впливу Агентства з атомної енергетики, щоб натиснути на "Росатом" і керівництво РФ, а в перспективі деокупувати ЗАЕС.

Також Фокус розповідав про те, що низка представників західних країн вважають, що під час російсько-української війни не можна виключати застосування РФ ядерної зброї. Так, 17 вересня президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що ризик такого результату надзвичайно високий.