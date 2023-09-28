Вперше в історії: у РФ планують провести навчання на випадок ядерної війни, — ЗМІ

Російська влада прогнозує, що внаслідок вигаданих ядерних вибухів постраждають окремі суб'єкти федерації. При цьому буде зруйновано 70% житла та всю інфраструктуру.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу днями виступив на засіданні Колегії міністерства та оприлюднив прогноз щодо тривалості та результатів війни Росії проти України. Зі слів посадовця, Кремль очікує досягнути "поставлених цілей" у 2025 році. Водночас в іншій гілці російської влади — у Федеральній службі "Росспоживнагляд" — готуються до можливого ядерного удару. Зокрема, планують провести навчання цивільної оборони за умови, що в деякому регіоні стались атомні вибухи. Про це пише видання Baza у Telegram-каналі.

Видання з невказаних анонімних джерел отримало документ, виданий у "Росспоживнагляді". Ідеться про наказ очільниці служби — Анна Попової — щодо проведення "штабного тренування з цивільної оборони". Вказано, що навчання мають відбутись 3 жовтня 2023 року і охопити всю територію країни-агресора.

У дописі ЗМІ наголошується, що у РФ планують провести унікальний захід. Раніше відбувались схожі навчання, але їх проводили у окремих регіонах у різний час. Між тим зараз подія станеться одночасно всюди.

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До наказу Попової додається так зване "оперативне завдання" — тобто легенда, в якій описуються уявні умови, які склались у РФ після ядерних вибухів. Baza опублікувало дві сторінки цієї легенди.

У документі вказано, що начебто на території "окремих суб'єктів" РФ відбулось кілька ядерних вибухів. При цьому вибухи — наслідок "застосування противником сучасних засобів ураження далекої дії", яке сталось через "зростання напруженості поруч з кордонами РФ".

Внаслідок ядерних ударів повністю зруйновано інфраструктура та на 70% — житловий фонд. На окремих ділянках утворились ділянки "сильного радіоактивного забруднення, у тому числі внаслідок застосування зброї масового знищення". Крім руйнувань, можливі аварії на гідротехнічних, хімічних та радіаційно небезпечних об'єктах, нафантазували російські чиновники.

Після ядерних ударів, ідеться у документі "Росспоживнагляду", повинні бути приведені в готовність геть усі органи влади: від виконавчої до місцевого самоврядування.

Прикметним є те, що до заходу не будуть долучати голів адміністрацій тимчасово окупованих територій України. Зокрема, не допустять незаконних очільників так званих "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, наголошує Baza. Зазначимо, схоже, очільник окупованого Криму братиме участь у навчання з ядерної безпеки.

Інформація джерел Baza щодо ядерних навчань Фото: Baza

Між тим влітку 2023 року в Україні відбулась нарада щодо можливого радіоактивного забруднення внаслідок викиду на Запорізькій АЕС, якого побоювались після підриву дамби Каховської ГЕС. Згідно з тодішніми прогнозами, радіоактивне забруднення загрожувало чотирьом областям на півдні: Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській. Навчань з цивільної оборони тоді не проводилось.

Зазначимо, у мережі можна зімітувати вибух ядерної бомби, створеної за часів СРСР — так званої "Цар Бомби" потужністю 100 Мт. Моделювання показує, що її застосування у центрі Москви спопелить площу у радіусі 6 км, тим часом як у районі Коломни повибиває шибки.

Імітація вибуху ядерної бомби Фото: nuclearsecrecy.com

Нагадуємо, 27 вересня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтернберг прокоментував дії президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, зазначив, що очільник Кремля створив найбільшу загрозу за останні десять років. Наступного дня Генсека Альянсу неочікувано прибув до Києва: зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та відзначив успіхи контрнаступу ЗСУ. Тим часом розслідувачі дослідили танковий потенціал РФ: хотіло з'ясувати, як багато танків вона втратила і скільки може відновити.