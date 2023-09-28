Впервые в истории: в РФ планируют провести учения на случай ядерной войны, — СМИ

Российские власти прогнозируют, что в результате вымышленных ядерных взрывов пострадают отдельные субъекты федерации. При этом будет разрушено 70% жилья и вся инфраструктура.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на днях выступил на заседании Коллегии министерства и обнародовал прогноз относительно продолжительности и результатов войны России против Украины. По словам чиновника, Кремль ожидает достичь "поставленных целей" в 2025 году. В то же время в другой ветви российской власти — в Федеральной службе "Роспотребнадзор" — готовятся к возможному ядерному удару. В частности, планируют провести учения гражданской обороны при условии, что в некотором регионе произошли атомные взрывы. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

Издание из неуказанных анонимных источников получило документ, выданный в "Роспотребнадзоре". Речь идет о приказе руководительницы службы — Анны Поповой — о проведении "штабной тренировки по гражданской обороне". Указано, что учения должны состояться 3 октября 2023 года и охватить всю территорию страны-агрессора.

В заметке СМИ отмечается, что в РФ планируют провести уникальное мероприятие. Ранее происходили похожие учения, но их проводили в отдельных регионах в разное время. Между тем сейчас событие произойдет одновременно везде.

Война РФ против Украины: детали

К приказу Поповой прилагается так называемое "оперативное задание" — то есть легенда, в которой описываются мнимые условия, которые сложились в РФ после ядерных взрывов. Baza опубликовало две страницы этой легенды.

В документе указано, что якобы на территории "отдельных субъектов" РФ произошло несколько ядерных взрывов. При этом взрывы — следствие "применения противником современных средств поражения дальнего действия", которое произошло из-за "роста напряженности рядом с границами РФ".

В результате ядерных ударов полностью разрушена инфраструктура и на 70% — жилой фонд. На отдельных участках образовались участки "сильного радиоактивного загрязнения, в том числе в результате применения оружия массового уничтожения". Кроме разрушений, возможны аварии на гидротехнических, химических и радиационно опасных объектах, нафантазировали российские чиновники.

После ядерных ударов, говорится в документе "Роспотребнадзора", должны быть приведены в готовность абсолютно все органы власти: от исполнительной до местного самоуправления.

Примечательно, что к мероприятию не будут привлекать глав администраций временно оккупированных территорий Украины. В частности, не допустят незаконных руководителей так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, отмечает Baza. Отметим, похоже, глава оккупированного Крыма будет участвовать в учениях по ядерной безопасности.

Информация источников Baza относительно ядерных учений Фото: Baza

Между тем летом 2023 года в Украине состоялось совещание относительно возможного радиоактивного загрязнения в результате выброса на Запорожской АЭС, которого опасались после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Согласно тогдашним прогнозам, радиоактивное загрязнение угрожало четырем областям на юге: Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Херсонской, Николаевской. Учения по гражданской обороне тогда не проводились.

Отметим, в сети можно сымитировать взрыв ядерной бомбы, созданной во времена СССР — так называемой "Царь Бомбы" мощностью 100 Мт. Моделирование показывает, что ее применение в центре Москвы испепелит площадь в радиусе 6 км, в то время как в районе Коломны выбьет стекла.

Имитация взрыва ядерной бомбы Фото: nuclearsecrecy.com

Напоминаем, 27 сентября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтернберг прокомментировал действия президента РФ Владимира Путина. В частности, отметил, что глава Кремля создал наибольшую угрозу за последние десять лет. На следующий день Генсека Альянса неожиданно прибыл в Киев: встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и отметил успехи контрнаступления ВСУ. Тем временем расследователи исследовали танковый потенциал РФ: хотело выяснить, как много танков она потеряла и сколько может восстановить.