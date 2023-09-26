Планируем до 2025 года: Шойгу сообщил о продолжительности "СВО" в Украине (видео)

Министр обороны РФ уверен, что помощь партнеров приведет Украину к "самоуничтожению". Зато Россия сможет достичь всех поставленных целей.

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26 сентября состоялось совещание Коллегии Министерства обороны РФ, на котором командующие различных родов войск ВС РФ пообщались с министром обороны Сергеем Шойгу и другими российскими чиновниками. Командующие частично присутствовали физически, частично — дистанционно. Среди них якобы заметили главу ЧФ РФ Виктора Соколова — предполагали, что он погиб после удара украинских ракет по штабу командования в Севастополе. После серии чувствительных попаданий на территории оккупированного Крыма Шойгу объяснил, какой будет продолжительность войны РФ против Украины. Трансляцию его выступления вело агентство "ТАСС" в Telegram-канале.

Шойгу заявил, что война продолжится до 2025 года. В течение ближайших двух лет Россия планирует достичь "поставленных целей" и выполнить все мероприятия и планы, придуманные командованием.

"Современное вооружение и совершенствование подготовки войск, последовательная реализация мероприятий и планов действий до 2025 года даст возможность достичь поставленных целей", — сказал россиянин.

Также министр объяснил, что происходит в Украине. В частности, напомнил, что Украина получает помощь от США и союзников. Уверен, что такие действия "подталкивают ее к самоуничтожению".

Война РФ против Украины: детали

Отметим, в течение сентября Силы обороны нанесли несколько чувствительных ударов по военным базам ВС РФ в Крыму. В частности, удалось выбить россиян с платформ "вышек Бойко", уничтожить две установки С-400 на западном побережье, сделать пробоины в бортах десантного и подводного кораблей и тому подобное. Кроме того, 22 сентября крылатая ракета разрушила верхний этаж здания в Севастополе, где проходило совещание офицеров ВС РФ.

В то же время на южном отрезке фронта в Запорожской области бойцы ВСУ продолжают бои в направлении на Токмак и Мелитополь. Эксперты объясняют цель этого продвижения: перерезать логистику врага, что приведет к повторению "Херсонской операции".

Между тем правительство США почти согласовало выделение Украине дальнобойных ракет ATACMS для РСЗО HIMARS. Тип ракет, которые могут получить бойцы ВСУ, не способен долететь до Крыма, объяснили специалисты. Однако заверили, что они будут существенно вредить живой силе и военной технике РФ на оккупированных территориях на юге.

Напоминаем, на поле боя в Украине со дня на день прибудут американские танки Abrams: первая партия из 10 бронемашин почти добралась до фронта, написали СМИ. Между тем российские военные готовятся встретить американскую технику: уверены, что смогут его повредить ракетой "Корнет".