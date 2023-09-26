В Росії продемонстрировали живого "погибшего" в Севастополе командующего ЧФ РФ Соколова (видео)

Во время заседания коллегии Минобороны России адмирала Виктора Соколова показали по видеосвязи.

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В России показали живого и невредимого ранее "ликвидированного" во время обстрела здания штаба Черноморского флота РФ амирала Виктора Соколова. Он якобы явился на заседание коллегии Минобороны РФ. Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"Командующий Черноморского флота Виктор Соколов участвует в заседании коллегии Министерства обороны России, кадры с заседания распространило военное ведомство", — говорится в сообщении.

Скрин с заседания коллегии МО РФ

Также в сети распространили кадры заседания, правда неизвестно, когда было сделано видео. На опубликованных кадрах адмирал присутствует по видеосвязи.

Скрин с заседания коллегии МО РФ

Спикер российского президента Дмитрий Песков журналистам заявил, что комментировать информацию относительно командующего ВС РФ "прерогатива Министерства обороны", поэтому ему "нечего сказать".

Напомним, что накануне в РФ начали требовать показать россиянам живого или мертвого командующего Черноморского флота РФ, из-за того, что украинские СМИ распространили информацию о его гибели.

Ранее в ССО сообщили, что во время атаки на штаб Черноморского флота погибли высокопоставленные офицеры, в частности командующий флота Виктор Соколов.