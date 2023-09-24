"Бесполезны для Крыма": американский генерал рассказал, какие ракеты ATACMS получат ВСУ

Ракеты ATACMS для Украины могут быть вариантом кассетного боеприпаса с меньшей дальностью поражения. Снаряды вполне подойдут для поражения некоторых вражеских целей, но они не столь эффективны для уничтожения объектов ВС РФ в Крыму, заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

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Соединенные Штаты могут передать Украине ограниченную модификацию дальнобойных ракет ATACMS. Такое мнение выразил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес в общении с изданием Newsweek.

"По неподтвержденным данным, ракеты ATACMS для Украины будут вариантом кассетного боеприпаса с меньшей дальностью действия", — прокомментировал военный.

Ходжес признал, что данный тип снарядов будет полезен для некоторых целей, но они не столь эффективны для уничтожения крупных российских объектов в Крыму.

"Администрация Байдена, похоже, опасается предоставления возможностей для высокоточных ударов на большие расстояния, которые Украина может использовать против целей внутри России. Великобритания и Франция были счастливы, что Украина не использовала предоставленные ею ракеты Storm Shadow и SCALP", — заявил Ходжес.

Немедленная поставка ракет ATACMS будет иметь значение для усилий Украины по деоккупации Крыма от российских войск.

Положительное решение Вашингтона по отправке ATACMS Украине может подтолкнуть к аналогичным шагам Германию, которая медлит с передачей ракет Taurus, продолжил генерал.

Великобритания и Франция поддержали передачу ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP и не жалеют о последствиях. Запад доволен тем, что Украина не использует эти ракеты для атак по территории России, подытожил Ходжес.

Напомним, что британское издание Financial Times 23 сентября со ссылкой на источники писало о возможном решении США по передаче Украине ракет ATACMS до визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Ранее американский чиновник заявил телеканалу CNN об отказе США предоставить ВСУ ракеты ATACMS в ближайшее время.