США не будут отправлять в Украину ракеты ATACMS в ближайшее время, — CNN

По словам журналистов, ATACMS не войдут в состав нового пакета вооружений для Украины, о котором, как ожидается, объявят в четверг, 21 сентября.

Related video

Соединенные Штаты не предоставят Вооруженным силам Украины ракеты большой дальности ATACMS в ближайшее время, несмотря на запросы президента Владимира Зеленского. Об этом заявил неназванный американский чиновник, пишет CNN.

По словам источника, ATACMS не войдут в состав нового пакета вооружений для Украины, о котором, как ожидается, объявят в четверг, 21 сентября, когда Зеленский и глава Белого дома Джо Байден встретятся в Вашингтоне.

Правда, как отметили журналисты, глава отдела закупок армии США Дуг Буш заявил, что окончательное решение по ATACMS все еще не принято.

"В конечном итоге эта власть принадлежит президенту", — сказал Буш.

По его словам, армия предоставляет данные лицам, у которых есть власть. Поэтому они примут это решение на нужном уровне. Буш отметил, что существуют разные версии ракет ATACMS. Количество ракет, которые есть у американской армии, не является ограничивающим фактором. Переданные Киеву экземпляры будут заменены на более новые версии.

Буш сказал, что если администрация все-таки примет решение передать Украине ракеты, то армия готова быстро это сделать.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что профильные ведомства США одобрили поставку ATACMS Украине. По словам журналистов, президент США еще может высказать свой отказ против передачи Украине тактической дальнобойной ракетной системы.

Также сообщалось, что Зеленский оценил контрнаступление ВСУ и возможную поставку ракет ATACMS. Украинский президент подчеркнул, что Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS и комплексы Patriot. Также он ответил иностранцам, которые скептически относятся к поддержке Киева.