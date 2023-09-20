Слово за Байденом: профильные ведомства США одобрили поставку ATACMS Украине, — FP

По данным СМИ, президент США еще может высказать свой отказ против передачи Украине тактической дальнобойной ракетной системы.

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Профильные агентства Соединенных Штатов согласились поставить Украине ракеты ATACMS. Тем не менее, беспокойство о возможной реакции России все еще ограничивает подход США к поставкам оружия. Об этом 20 сентября сообщает американское издание Foreign Policy.

Журналисты утверждают, что все американские ведомства согласились поставить Вооруженным силам Украины тактическую ракетную систему ATACMS, ссылаясь на анонимного помощника Конгресса. Однако источник также указал, что это может не произойти, если президент США Джо Байден выскажет свой отказ.

Важно отметить, что 21 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, Джо Байден должен объявить о новом пакете военной помощи для Украины. Но на данный момент неясно, будут ли в этом пакете включены ракеты ATACMS.

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Согласно открытым источникам, ATACMS — это управляемая ракета "земля-земля" американской разработки, способная запускаться из систем HIMARS или MLRS M270. Ее дальность действия составляет от 165 до 310 километров, в зависимости от модификации. Ракета оборудована передовой системой наведения с использованием глобальной системы позиционирования и несет в себе осколочно-фугасную боеголовку массой свыше 220 килограммов.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится "на финишной прямой" в вопросе передачи ATACMS . В то же время американские сенаторы выразили требование передать Украине ракеты ATACMS как можно скорее, опасаясь затягивания конфликта в регионе.