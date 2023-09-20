Слово за Байденом: профільні відомства США схвалили постачання ATACMS Україні, — FP

За даними ЗМІ, президент США ще може висловити свою відмову проти передання Україні тактичної далекобійної ракетної системи.

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Профільні агентства Сполучених Штатів погодилися поставити Україні ракети ATACMS. Проте занепокоєння щодо можливої реакції Росії все ще обмежує підхід США до постачання зброї. Про це 20 вересня повідомляє американське видання Foreign Policy.

Журналісти стверджують, що всі американські відомства погодилися поставити Збройним силам України тактичну ракетну систему ATACMS, посилаючись на анонімного помічника Конгресу. Однак джерело також вказало, що це може не відбутися, якщо президент США Джо Байден висловить свою відмову.

Важливо зазначити, що 21 вересня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, Джо Байден має оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Але наразі неясно, чи будуть у цьому пакеті включені ракети ATACMS.

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Крим і Маріуполь. Куди вдарять ракети ATACMS відразу після доставки до Києва

Згідно з відкритими джерелами, ATACMS — це керована ракета "земля-земля" американської розробки, здатна запускатися з систем HIMARS або MLRS M270. Її дальність дії становить від 165 до 310 кілометрів, залежно від модифікації. Ракета обладнана передовою системою наведення з використанням глобальної системи позиціювання і несе в собі осколково-фугасну боєголовку масою понад 220 кілограмів.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває "на фінішній прямій" у питанні передачі ATACMS. Водночас американські сенатори висловили вимогу передати Україні ракети ATACMS якомога швидше, побоюючись затягування конфлікту в регіоні.