Плануємо до 2025 року: Шойгу повідомив про тривалість "СВО" в Україні (відео)

Міністр оборони РФ впевнений, що допомога партнерів приведе Україну до "самознищення". Натомість Росія зможе досягнути усіх поставлених цілей.

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26 вересня відбулась нарада Колегії Міністерства оборони РФ, на якій командувачі різних родів військ ЗС РФ поспілкувались з міністром оборони Сергієм Шойгу та іншими російськими чиновниками. Командувачі були частково присутні фізично, частково — дистанційно. Серед них начебто помітили очільника ЧФ РФ Віктора Соколова — припускали, що він загинув після удару українських ракет по штабу командування у Севастополі. Після серії дошкульних влучань на території окупованого Криму Шойгу пояснив, якою буде тривалість війни РФ проти України. Трансляцію його виступу вело агентство "ТАСС" у Telegram-каналі.

Шойгу заявив, що війна продовжиться до 2025 року. Протягом найближчих двох років Росія планує досягнути "поставлених цілей" та виконати усі заходи та плани, вигадані командуванням.

"Сучасне озброєння та вдосконалення підготовки військ, послідовна реалізація заходів та планів дій до 2025 року дасть можливість досягнути поставлених цілей", — сказав росіянин.

Також міністр пояснив росіянам, що відбувається в Україні. Зокрема, він нагадав, що Україна отримує допомогу "від США та союзників". Впевнений, що такі дії "підштовхують її до самознищення".

Війна РФ проти України: деталі

Зазначимо, протягом вересня Сили оборони завдали кілька дошкульних ударів по військових базах ЗС РФ у Криму. Зокрема, вдалось вибити росіян з видобувних платформ "вишок Бойка", знищити дві установки С-400 на західному узбережжі, зробити пробоїни у бортах десантного та підводного кораблів тощо. Крім того, 22 вересня крилата ракета зруйнувала верхній поверх будівлі в Севастополі, де відбувалась нарада офіцерів ЗС РФ.

Водночас на південному відтинку фронту у Запорізькій області бійці ЗСУ продовжують бої у напрямку на Токмак та Мелітополь. Експерти пояснюють мету цього просування: перерізати логістику ворога, що призведе до повторення "Херсонської операції".

Між тим уряд США майже погодив виділення Україні далекобійних ракет ATACMS для РСЗВ HIMARS. Тип ракет, які можуть отримати бійці ЗСУ, не здатен долетіти до Криму, пояснили фахівці. Однак запевнили, що вони суттєво шкодитимуть живій силі та військовій техніці РФ на окупованих територіях на півдні.

Нагадуємо, на поле бою в Україні з дня на день прибудуть американські танки Abrams: перша партія з 10 бронемашин майже дісталась до фронту, написали ЗМІ. Між тим російські військові готуються зустріти американську техніку: впевнені, що зможуть його пошкодити ракетою "Корнет".