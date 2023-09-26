Знищити Abrams: російські військові отримують рекомендації щодо боротьби з танками США

У російських соцмережах з'явилася схема американського танка з відносно вразливими місцями, на основі якої було придумано дві тактики його ураження. Однак західні оглядачі зазначають, що загальна ефективність танка залежить від різних чинників, що включать підготовку екіпажу, рельєф місцевості та умови експлуатації.

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У російському інформаційному полі з'явилася так звана інструкція з використання потенційних вразливостей американських танків Abrams. Вони містять конкретні вказівки щодо вибору цілей і зброї, наприклад, протитанкової керованої ракети (ПТКР) "Корнет". Про це 25 вересня розповіли оглядачі Army Recognition.

Автори матеріалу зазначили, що щойно стало відомо про рішення Білого дому надати Україні деяку кількість основних бойових танків M1 Abrams, у Росії заявили, що з ними чинитимуть так само, як і з іншими зразками західного озброєння на українських фронтах.

Ще наприкінці січня поточного року російський полковник у відставці Сергій Суворов висловив свої міркування з цього приводу. В інтерв'ю агентству ТАСС він розповів про передбачувані вразливі місця танків Abrams, ґрунтуючись на минулому бойовому досвіді, навівши приклади знищення цих ОБТ у зіткненнях із радянськими танками Т-72 і протитанковими гранатометами РПГ-7.

Він також вказав на потенційну вразливість пізніших модифікацій американських танків — відкриту силову установку, розташовану в задній частині корпусу, яка була схильна до обстрілу з 12,7-мм кулемета ДШК.

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Загалом у цих рекомендаціях виокремлюється кілька основних тактичних прийомів. Один із них передбачає ураження систем наведення і головної гармати танка Abrams. Атакуючим рекомендувалося використовувати стрілецьку зброю або великокаліберні кулемети, щоб вивести з ладу систему наведення танка для зниження його точності.

При лобовому зіткненні з танком рекомендувалося вражати зазор між корпусом і баштою, що розташований під гарматою. Ця зона вважається менш захищеною порівняно з іншими частинами башти. Під час лобових атак рекомендується використовувати ПТРК "Корнет". При цьому безглуздо завдавати удару у нижню лобову деталь танка, оскільки вона дуже добре захищена.

Інша тактика передбачає ураження паливного бака, розташованого по обидва боки від відділення водія, з метою займання пального і виникнення пожежі у двигуні та можливого вибуху. Водночас було зазначено, що M1A1 Abrams оснащений системою пожежогасіння моторного відсіку.

Для атак з тилу автор керівництва пропонував націлюватися на моторний відсік або ізольований контейнер з боєприпасами в задній частині башти, оскільки виведення з ладу боєкомплекту розглядали як спосіб зробити танк неефективним.

Хоча ці рекомендації й тактичні прийоми дали змогу зрозуміти потенційні вразливі місця танків M1 Abrams, пишуть оглядачі, необхідно визнати, що загальна ефективність танка залежить від різних чинників, включно з підготовкою екіпажу, рельєфом місцевості та умовами експлуатації.

"Важливо також зазначити, що російські джерела не завжди дають повну картину. Наприклад, на відміну від російських танків, навіть якщо танк Abrams буде знищений, екіпаж, найімовірніше, виживе завдяки наявності внутрішніх захисних елементів", — підкреслили автори матеріалу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття в країну американських танків M1 Abrams. За його словами, наразі прибула перша партія техніки, яка готується посилити вогневу міць українських бригад.