Поставки будуть поступовими: в Україну прибуло менше половини очікуваних танків Abrams, — WP

Загалом американська сторона зобов'язалася надати Збройним силам України 31 бойову машину. Прибуття перших танків підтвердив президент Володимир Зеленський.

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Американські військові чиновники заявили, що постачання танків M1 Abrams в Україну здійснюватимуться поступово, однак вони очікують, що всю техніку доставлять найближчими тижнями. За словами українського високопоставленого військового, до теперішнього часу прибуло менше половини очікуваних танків M1 Abrams. Про це 26 вересня повідомили у Washington Post.

Як повідомив президент США Джо Байден, загалом американська сторона зобов'язалася поставити Збройним силам України 31 танк M1 Abrams.

При цьому український президент Володимир Зеленський підтвердив, що перші машини вже прибули на територію України. За словами глави держави, незабаром ефективність американських бойових машин можна буде побачити на полі бою.

Зазначимо, що перше постачання в Україну важких американських основних бойових танків (ОБТ) M1 Abrams збіглися з осіннім періодом, коли Сили оборони продовжують контрнаступ на південному і східному фронті. У зв'язку з цим військові експерти озвучили особливості застосування цієї техніки з урахуванням погодних умов в Україні в цю пору року.

Зокрема оглядачі з'ясовували, який ворог буде небезпечнішим для "Абрамсів" — українська багнюка чи російські протитанкові засоби. Серед іншого зазначалося, що загалом танки Abrams можуть виконувати бойові завдання в негоду, оскільки вони мають відповідні характеристики прохідності. Однак осінній ґрунт може перешкоджати маневреності танків, а це може перетворити їх на легку здобич для російських ПТРК.

Нагадаємо, близько 200 українських танкістів у Німеччині успішно пройшли навчання на американських танках Abrams. Журналісти The Insider у серпні повідомили, що українські військові пройшли 12-тижневу підготовку і здобули навички управління та обслуговування американських ОБТ.