Найбільша загроза для світу: Столтенберг розповів про наміри Путіна щодо війни в Україні (відео)

Зі слів Столтенберга, Росія для країн НАТО є загрозою, найбільшою за останні десять років. На позицію Росію стосовно війни не впливають дошкульні втрати, яких вона зазнає на полію бою в Україні.

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Міністр зовнішніх справ РФ Сергій Лавров під час візиту до США заявив, що Росія в цілому не заперечує проти мирних перемовин з Україною. Однак при цьому не збирається припиняти бойові дії, але вимагає відмовитись від спроб вступити в НАТО. При цьому міністр оборони РФ Сергій Шойгу спрогнозував, що війна триватиме до 2025 року — доки не будуть досягнуті поставлені цілі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, на якому етапі перебуває зараз війна РФ проти України. Зокрема, зупинився на українському контрнаступі та світовій загрозі з боку Кремля. Про це ідеться у пресрелізі, опублікованому пресслужбою Північноатлантичного альянсу.

Слова Столтенберга пролунали у Брюсселі під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сіліня (Evika Siliņa). Очільник НАТО підтвердив успіхи Україна лінії фронту. По-перше, ЗСУ вдалось пройти першу лінію оборони ЗС РФ. По-друге, завдано дошкульних ударів по кораблях ЧФ РФ. Однак ці успіхи не означають, що Росія готова до мирних перемовин.

Столтенберг про війну в Україні: деталі

Під час виступу пролунали слова подяки народу Латвії, який долучився до надання військової та політичної допомоги Україні. Також зазначено, що країна захищена бойовим підрозділом НАТО з Канади, який "посилює стримування та оборону НАТО на східному фланзі Альянсу".

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Між тим Росія не планує припиняти війну та не відмовляється від погроз у бік зовнішнього світу, зазначив очільник Генсек Альянсу. Наголосив, що це найбільша світова загроза, яка виникала протягом останніх десяти років. При цьому наміри президента Росії Володимира Путіна не змінились, не зважаючи на успіхи ЗСУ на полі бою.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що цілі Путіна змінилися", — підсумував Єнс Столтенберг.

Зазначимо, дві країни — члени НАТО — США та Німеччина не погодили надання Україні далекобійних високоточних ракет, здатних дістати до укріплень та логістичних шляхів ЗС РФ в Криму та на окупованому півдні України.

Уряд США начебто погодився надати ракети ATACMS, втім обрали модифікацію, яка не здатна дострелити до півострова. Між тим Федеральний канцлер Олаф Шольц шукає все нові причини, щоб не відправити в Україну ракети TAURUS, які летять на відстані пів тисячі кілометрів. Спершу він заявляв, що боїться ударів ЗСУ по "споконвічно російській землі". Потім вигадав нову відмовку: начебто німецькі фахівці повинні супроводити ракети в Україну і це додатково роздратує Кремль.

Нагадуємо, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, як Росія обходить санкції і отримує можливість будувати все нову зброю для війни в Україні. З його слів, до оборудок долучаються компанії є Європи та Південної Азії. Крім того, він пояснив, чи наважиться Росія на ядерний удар у відповідь на масовані атаки ЗСУ по Криму.