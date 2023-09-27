"Буде конфронтація": Шольц боїться надавати техніків для роботи з ракетами TAURUS, — WSJ

Одна за партій в Бундестазі, яка входить в урядову коаліцію, підтримує надання ракет TAURUS всупереч волі канцлера Шольца. Між тим Шольц боїться, що дії Німеччини роздратують Москву, пишуть журналісти.

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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц станом на 27 вересня не підтвердив, що Україна отримає крилаті ракети Taurus. Очільник німецького уряду остерігався, що цими ракетами ЗСУ завдаватиме ударів по території Росії. Тому вимагав стовідсоткових гарантій, що цього не відбудеться. З'ясувалось, що Бундестаг має ще одну причину для затримки рішення. При цьому згадують про технічних фахівців, які мали б допомогти Силам оборони запускати ракети. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Видання пояснило, які самі аргументи висловив Шольц, пояснюючи свою позицію. Німецький канцлер вказав, що разом з ракетами Taurus Бундесвер має надати технічний персонал, який приїде на територію України. Техніки повинні будуть обслуговувати та керувати зброєю, яку ЗСУ запускатимуть по укріпленнях ЗС РФ.

Шольц переконаний, що поява німецьких фахівців на полі бою в Україні "ще глибше втягне Німеччину в конфлікт". Такі дії посилять незадоволення Кремля: почнеться "пряма конфронтація з Росією", — вказали автори WST.

TAURUS для України: деталі

Щодо постачання TAURUS для України німецькі парламентарі від Партії зелених мають позицію, відмінну від позиції канцлера. Зокрема, видання цитує депутата Антона Хофрайтера, який радить канцлеру припинити блокування відповідного рішення. На його думку, подібні дії показують президенту Росії Володимиру Путіну, що він має шанс добитись успіху у війні.

"Вагання та технічні виправдання лише зміцнюють віру Путіна в те, що він все ще може перемогти, і це лише продовжує війну", — сказав Хофрайтер.

TAURUS — крилата високоточна ракета, яку розробили конструктори Німеччини. Ракета здатна дістати до цілі на відстані до 500 км і несе досить вибухівки, щоб знищити підземні бункери, мости, порти та кораблі. Швидкість ракети — 1163 км/год, загальна вага разом з пальним — 1360 кг, вага вибухівки — 45 кг.

Німецьке видання Spiegel стверджує, що Україна 26 вересня 2023 року надіслала офіційний запит у Німеччину щодо поставок крилатих ракет Tautus. Наразі остаточної відповіді Бундестаг ще не оприлюднив.

Нагадуємо, з США повідомляють, що Україна може отримати крилаті ракети ATACMS. Втім фахівці припускають, що це будуть снаряди, які не долетять до Криму, але все суттєво зашкодять логістиці та укріпленням ЗС РФ.